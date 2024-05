Accident pour Rovanperä, Ogier leader au Portugal !

La courte spéciale de Felgueiras do Minho (8,81 km) ouvrait la journée de samedi. En dépit d'un parcours très court, Kalle Rovanperä en a profité pour conforter son leadership en signant un scratch énorme avec 4"2 d'avance sur un Ott Tänak qui prenait la troisième place à Takamoto Katsuta. Malgré une position moins favorable que les leaders, Thierry Neuville a signé une belle spéciale, dans le même temps que Sébastien Ogier (à 5"7 du Finlandais) parti après lui. L'écart au général entre Rovanperä et Ogier grimpait alors à 6"7.

Mais les choses allaient prendre une tournure inattendue dans la seconde spéciale du jour, sur un parcours encore une fois très court (Montim, 8,69 km). Encore lancé sur un rythme effréné, Rovanperä allait en effet sortir de route au bout de 3,8 km, sa Toyota terminant coincée sur le côté, ce qui allait mettre fin à ses espoirs de victoire même si l'essentiel était que l'équipage soit indemne. Ogier n'allait pas se priver pour signer le scratch (avec 0"5 d'avance sur Tänak et 6"5 sur Adrien Fourmaux) et s'emparer des commandes de l'épreuve, avec 3"4 d'avance sur l'Estonien et une quinzaine de secondes sur Katsuta.

Scratchs du samedi matin

ES10 Felgueiras do Minho 1 8,81 km K. Rovanperä ES11 Montim 1 8,69 km S.Ogier

Rallye du Portugal - Classement après l'ES11