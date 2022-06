ES5 à 7 - Rovanperä hérite de la tête, désastre dans le camp français

Charger le lecteur audio

Le Safari Rally donne souvent lieu à une course par élimination, et la première étape de l'édition 2022 en a été un exemple parfait. Les Français ont en ce sens été particulièrement touchés par les aléas de la course, et notamment Sébastien Ogier, qui avait pris les rênes du rallye après avoir remporté les deux premiers scratchs de l'après-midi.

Las pour le pilote Toyota, celui-ci a été contraint de s'arrêter au beau milieu du dernier parcours chronométré du jour pour procéder à un changement de roue, perdant ainsi plus de deux minutes dans l'affaire.

Cela a laissé le champ libre à son coéquipier Kalle Rovanperä, pour virer en tête de course au soir de cette première journée qui aura fait des dégâts chez les concurrents.

Car si Ogier a perdu gros à la fin de la seconde boucle, son compatriote Sébastien Loeb a quant à lui dû renoncer dès l'issue de la première en raison d'un problème moteur. Les Français ont décidément été bien mal lotis ce vendredi, Adrien Fourmaux ayant dû également abandonné sur la sixième spéciale en raison d'un bris de transmission.

Pour parachever le tout chez M-Sport, Craig Breen a dû s'arrêter à plusieurs reprises sur l'ultime spéciale du jour pour des raisons pour l'heure inconnues, alors que dans la matinée Gus Greensmith a pour sa part dû mettre pied à terre pour procéder à un changement de roue qui s'est éternisé à l'arrière droit.

Les pilotes Hyundai n'ont pas non plus été exempts de problèmes, Thierry Neuville et Oliver Solberg terminant l'ES4 au ralenti en raison de perte de puissance inexpliquée sur leur Hyundai i20N, alors que Ott Tänak a dû composer sur la première boucle avec un levier de vitesse cassé.

Deux Toyota en tête mais une lutte serrée pour la deuxième place

Au final, peu de pilotes ont été épargnés sur cette première étape, mais Rovanperä a réussi à passer au travers des gouttes pour pointer en tête ce soir. Un résultat dont le Finlandais se satisfera à coup sûr, alors qu'on lui prédisait l'enfer aujourd'hui du fait de sa position d'ouvreur.

Le leader du championnat devance au classement provisoire de 22"4 son coéquipier chez Toyota Elfyn Evans. Ce dernier aurait pu terminer la journée en tête mais un pneu dégonflé sur la cinquième spéciale lui a fait perdre un temps précieux. Mais nul doute que le Gallois peut s'estimer chanceux de ne pas avoir subi pire tourment.

On assiste cependant à un tir groupé pour la deuxième place, Evans, Tänak et Katsuta se tenant dans un mouchoir de poche : à peine plus de quatre secondes. La cinquième place revient quant à elle à Neuville, qui évolue à moins d'une minute du leader, et à plus d'une minute devant Ogier, tombé au sixième rang. Oliver Solberg occupe quant à lui la septième place du général à 4'27.

Scratchs de la journée

ES2 : S. Loeb

ES3 : K. Rovanperä

ES4 : K. Rovanperä

ES5 : S. Ogier

ES6 : S. Ogier

ES7 : K. Rovanperä

Safari Rally - Classement à l'issue de l'ES7