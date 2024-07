Rovanperä reste leader devant un Sesks intenable et Ogier

Les premiers du championnat étant contraints de balayer la route, les intérimaires de luxe de Toyota, Kalle Rovanperä et Sébastien Ogier, et la sensation Martin Sesks ont dominé les premières spéciales en Lettonie.

La journée a débuté avec un court secteur chronométré de moins de 5 km qui a vu Rovanperä, déjà leader après la première spéciale, augmenter son avance. Malgré un contact avec un talus, Ogier est remonté au deuxième rang à 3"7 du Finlandais, devant Sesks, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Thierry Neuville et Ott Tänak, dans un top 7 qui restait contenu en moins de dix secondes.

La deuxième spéciale au programme était le premier gros morceau du rallye, et même le plus long chrono du week-end, avec 27,56 km sur un terrain très poussiéreux, favorable aux derniers dans l'ordre de passage. Sesks en a profité pour s'offrir son premier scratch en WRC, alors qu'il ne prend que son deuxième départ et dispose pour la première fois du système hybride sur sa Ford. Le héros local en a profité pour prendre la deuxième place à Ogier, avec 3"3 de retard sur Rovanperä. Tänak est remonté en quatrième position mais accusait déjà 11"00 de retard sur le leader.

Sesks a récidivé dans le chrono suivant, ne grignotant qu'un petit dixième à Rovanperä, toujours en tête à la fin de cette boucle. Ogier est resté au contact, avec 7"5 de retard sur son coéquipier chez Toyota. Tänak a conservé la quatrième place du rallye devant Katsuta, Evans et Fourmaux, qui a manqué de confiance jusqu'à la dernière spéciale de la matinée.

Le Français devance Esapekka Lappi, en proie à un manque d'adhérence dans chaque spéciale, et Grégoire Munster, ralenti par une porte ouverte dans la troisième spéciale. Très désavantagé par sa position d'ouvreur, Neuville boucle le top 10 et il est le dernier des pilotes Rally1 pour le moment, avec un retard qui dépasse les 40 secondes.

Scratchs du vendredi matin

ES2 4,99 km Milzkalne 1 K. Rovanperä ES3 27,56 km Tukums 1 M. Sesks ES4 17,86 km Andumi M. Sesks

Rallye de Lettonie - Classement après l'ES4