Rovanperä : Avec Tänak chez M-Sport, la défense du titre se complique

Kalle Rovanperä a réalisé une campagne 2022 dominatrice qui lui a permis de remporter son premier titre WRC, avec six victoires de rallyes et 70 en spéciales à son compteur, devenant ainsi le plus jeune Champion du monde de l'Histoire dans la discipline. Le Finlandais, âgé de 22 ans et un jour au moment de son sacre, a battu de cinq ans et 88 jours le précédent record établi par le Champion du monde 1995, Colin McRae.

Alors que le pilote Toyota a survolé la saison 2022, Ott Tänak est apparu comme son plus proche rival, ayant remporté trois victoires dont celle sur le terrain de son adversaire en Finlande. Après trois années difficiles avec la marque coréenne, Tänak a confirmé la semaine passée qu'il rejoindrait M-Sport Ford pour la saison 2023, assurant ainsi la présence de pilotes à plein temps ayant remporté des rallyes dans les trois structures engagées en WRC.

L'Estonien croit en ses chances et Rovanperä n'y est pas insensible, jugeant que le transfert de Tänak sera synonyme d'un challenge encore plus grand pour défendre son titre. "Assurément, l'année prochaine sera plus difficile sur le plan de la lutte pour le titre", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com au cours du Gala FIA. "Je pense que toutes les équipes, en particulier Hyundai, sont beaucoup plus proches de nous qu'elles ne l'étaient au début de la saison."

"C'est bien de voir Ott aller chez M-Sport. Il y a des pilotes vainqueurs dans toutes les équipes pour l'ensemble de la saison, donc c'est sûr que ça va être un grand challenge pour nous, et un plus grand challenge que cette année. Nous devrons redoubler d'efforts et être réguliers."

Ott Tänak sera-t-il une vraie menace pour Kalle Rovanperä chez M-Sport ?

Se remémorant sa campagne 2022, Rovanperä avoue que ses résultats et le niveau de domination affiché ont dépassé ses propres attentes. "La saison a été incroyable ; en particulier, obtenir le premier titre est toujours le plus difficile, il faut gérer la pression et tout le reste, mais cette saison a été vraiment bonne pour nous."

"Nous ne nous attendions peut-être pas à ce qu'il [le titre] arrive aussi vite, mais il s'agissait bien sûr de notre objectif. Nous étions toujours en train de pousser. Tout le temps où j'ai piloté, je ne me disais pas que nous étions jeunes ou que je n'avais pas d'expérience. Chaque fois que j'ai piloté la voiture, j'ai toujours essayé d'être aussi rapide que possible."

"Bien sûr, lors de certains rallyes, le résultat est venu assez facilement, je dirais, car nous avions un rythme de base très solide", a-t-il répondu lorsqu'il lui a été demandé s'il avait été surpris par sa domination lors de quelques épreuves. "Bien entendu, il s'est passé beaucoup de choses en début de saison, mais nous avons toujours obtenu de bons points."

Kalle Rovanperä lancera la défense de son titre WRC le mois prochain, lorsque la saison débutera au Rallye Monte-Carlo, du 19 au 22 janvier.