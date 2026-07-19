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Résumé de spéciale
WRC Rallye d'Estonie

Sami Pajari à une spéciale de sa première victoire en WRC

Sami Pajari reste un solide leader du Rallye d'Estonie avant la Power Stage. Adrien Fourmaux s'est donné de l'air face à Thierry Neuville dans la lutte pour la troisième place.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Photo de : Toyota Racing

Sami Pajari se dirige vers son premier succès en WRC au Rallye d'Estonie, avec 24"6 d'avance sur Oliver Solberg à une spéciale du but.

La dernière journée de l'épreuve se résume à deux passages dans la même spéciale, dont le cumul formera le classement du Super Sunday. La deuxième sera la Power Stage et rapportera cinq points supplémentaires à elle seule.

Quelques gouttes de pluie sont tombées dans la matinée, ce qui a rendu le terrain moins sec dans l'ES17 (Kääriku, 24,39 km), mais les pilotes ont encore été confrontés à des routes très rapides, avant une fin de parcours asphaltée.

Vainqueur de 12 des 16 spéciales disputées vendredi et samedi, Pajari a entamé la journée avec une solide avance de 25"0 sur Solberg. Le Finlandais n'a pas baissé de rythme ce dimanche. Solberg a certes remporté la spéciale, mais Pajari n'a concédé que 0"4.

Troisième du classement général, Adrien Fourmaux a débuté la journée avec seulement 1"9 d'avance sur Thierry Neuville, et il a pris la troisième place de la spéciale. Il a surtout collé 7"9 au Belge... à sa propre surprise ! "Que lui est-il arrivé ?", a questionné Fourmaux à l'arrivée, en ayant du mal à croire à l'écart. "Je ne sais pas pourquoi [j'ai été autant distancé], je n'en ai aucune idée", a pour sa part commenté Neuville, qui se retrouve à 9"8 au classement général.

Elfyn Evans a signé le quatrième temps de la spéciale, devant Sébastien Ogier. Les positions entre eux restent dans le sens inverse au classement général, avec Ogier quatrième devant le Gallois. Martins Sesks est toujours septième devant Esapekka Lappi, Jon Armstrong et Robert Virves, en route pour une victoire à domicile en WRC2.

Les pilotes disputeront à nouveau cette spéciale à 12h15 (heure française)... peut-être dans des conditions différentes puisque la pluie s'intensifie.

Scratch du dimanche matin
ES17 24,39 km Kääriku 1 Sweden O. Solberg

Estonia Rallye d'Estonie - Classement après l'ES17

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 Finland S. Pajari Toyota 2h19'59"5
2 Sweden O. Solberg Toyota +24"6
3 France A. Fourmaux Hyundai +52"8
4 Belgium T. Neuville Hyundai +1'02"6
5 France S. Ogier Toyota +1'35"1
6 United Kingdom E. Evans Toyota +2'03"5
7 Latvia M. Sesks Ford M-Sport +2'27"6
8 Finland E. Lappi Hyundai +2'59"1
9 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport +3'20"0
10 Estonia R. Virves Skoda (WRC2) +7'52"1

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