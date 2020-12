Sébastien Ogier nouveau leader à Monza, Elfyn Evans remonte

Après un début de rallye sur le circuit de Monza et dans le parc qui l'entoure, les pilotes se sont éloignés de la piste pour des spéciales montagneuses ce samedi, à proximité du lac de Côme. La neige tombée dans la nuit a fondu en raison des fortes averses mais les routes sont restées très glissantes. Sébastien Ogier et Dani Sordo se sont plusieurs fois échangés la première place, avec un avantage pour le Français à l'issue de cette boucle.

Vendredi soir, des pénalités pour Dani Sordo et Esapekka Lappi, alors les deux premiers du rallye, ont permis à Ogier de revenir au contact. Au début de la journée, Sordo comptait 1"0 d'avance sur Lappi et 2"0 sur le pilote Toyota, vainqueur de la première spéciale de la matinée, la plus longue du rallye, faite d'épingles au début du parcours, avant des sections plus rapides. Ogier a ainsi pris la tête du général, 3"6 devant Sordo. Ce dernier a répliqué en signant le scratch du chrono suivant et il a repris la tête du rallye pour 2"2, devant un Ogier qui reconnaissait avoir été trop prudent.

La troisième et dernière spéciale au programme avait encore un fort dénivelé, avant une dernière portion étroite. Sur une route où la neige et la glace étaient encore partiellement présentes, Elfyn Evans a signé le scratch devant Ogier, qui a ainsi repris la première place du général. Sordo est désormais repoussé à 6"7 et il a moins d'une seconde d'avance sur Evans, remonté au troisième rang après avoir profité de la matinée difficile d'Esapekka Lappi, qui a perdu des places spéciale après spéciale. Le Finlandais n'est plus que cinquième, derrière Ott Tänak. Ole Christian Veiby, aligné par Hyundai ce week-end, a de son côté perdu trois minutes en restant coincé dans un champ.

Si le classement restait inchangé, Ogier reviendrait à quatre points d'Evans et la Power Stage de dimanche deviendrait décisive pour le titre. Les positions sont cependant susceptibles d'évoluer cet après-midi puisque les pilotes emprunteront à nouveau les trois spéciales disputées dans la matinée, avant un dernier chrono sur le circuit de Monza.

Scratchs de la matinée

ES7 : S. Ogier (Toyota)

ES8 : D. Sordo (Hyundai)

ES9 : E. Evans (Toyota)

Rallye de Monza - Classement après l'ES9

