Ogier accordera moins de valeur au titre 2020 après un "mini-championnat"

La saison 2020 du WRC va se conclure ce week-end avec le Rallye de Monza, ajouté tardivement au calendrier pour pallier l'annulation de nombreuses épreuves en raison de la pandémie de coronavirus. La saison 2020 n'aura finalement vu les pilotes s'affronter que sur sept manches, le plus faible total depuis la création du Championnat du monde. Avec si peu de rallyes disputés cette année, le Champion 2020 sera-il légitime ?

"C'est dur de répondre", a reconnu Sébastien Ogier à Motorsport.com. Avec 14 points de retard sur son équipier Elfyn Evans, le Français conserve ses chances mais il reconnaît qu'un septième sacre cette année aurait moins de saveur que les précédents : "Au final, nous avons tous eu les mêmes chances de nous battre dans ce mini-championnat, et celui qui sera leader à la fin sera le vainqueur de la saison. Dans quelle mesure peut-on parler de [champion] ? Il restera un vainqueur du WRC. Mais c'est sûr que si je suis devant après le Rallye de Monza, je n'accorderai pas la même valeur à ce titre qu'aux précédents."

"Mais au final, nous avons dû composer avec une situation particulière [le COVID-19] et je dirais que c'est dommage de ne pas avoir pu faire plus de rallyes, d'en avoir organisé huit ou neufs, parce que cela aurait plus ressemblé à un championnat, mais c'est un autre débat."

Distancé par Elfyn Evans, c'est sans stress particulier que Sébastien Ogier aborde cette lutte pour le titre au Rallye de Monza : "J'ai le sentiment que je n'ai rien à perdre, donc je ne ressens aucune pression et je fais juste de mon mieux pour être le mieux préparé possible", annonce-t-il.

Ce rallye sera en grande partie disputé sur le circuit habituellement visité par la F1 même si samedi, les pilotes emprunteront des routes montagneuses et peut-être enneigées, dans les contreforts des Alpes italiennes. Ogier s'attend à une épreuve difficile, d'autant plus que certaines spéciales seront sur un terrain mixte.

"Monza sera un nouveau challenge. Je suis heureux de reprendre le volant de la voiture et d'avoir une dernière chance pour le championnat. Bien sûr, c'est mieux de finir comme ça que de rester à la maison. Je n'ai jamais participé à ce rallye auparavant, mais j'ai regardé des vidéos et je pense que les spéciales sur le circuit ne seront pas aussi simples qu'elles semblent l'être. Il y a des portions sur terre, ou même sur de l'herbe ou dans la boue, et avec une voiture réglée pour l'asphalte, ce n'est jamais facile."

"Les spéciales du samedi semblent plutôt chouettes sur les routes de montagne. Elles pourraient aussi être très difficiles en fonction des conditions climatiques. Nous n'avons pas vraiment piloté avec la voiture sur l'asphalte depuis le Monte-Carlo, alors les essais [de la semaine dernière] ont été très importants pour emmagasiner autant d'expérience que possible."

L'annulation de la majorité des rallyes initialement prévus au calendrier et le faible nombre de séances d'essais cette année privent en effet Sébastien Ogier de références avec la Yaris, mais le sextuple Champion du WRC est satisfait des performances de sa voiture et la saison 2020 lui a quand même permis de prendre une expérience utile, puisqu'il a décidé de disputer une saison supplémentaire dans la catégorie, repoussant sa retraite d'un an.

"Dans l'ensemble, je suis content de la Yaris, il n'y a pas de gros souci ni de changements radicaux à faire sur la voiture. Cette saison, nous n'avons pas pu faire beaucoup de kilomètres, seulement six rallyes et quelques séances d'essais pour le moment, donc c'est vraiment bien de pouvoir faire une saison entière, une vraie saison, avec la même voiture. Cela me permettra d'arriver mieux préparé et de trouver des réglages qui me conviennent mieux parce que jusqu'à présent, il m'a manqué [une certaine compréhension] et je ne savais pas quels réglages adopter sur la voiture pour qu'elle me convienne à la perfection."

"Évidemment, ce sera un peu plus facile l'an prochain. Il n'y a pas de gros problème que je souhaite corriger. Dans l'ensemble, c'est une très bonne voiture et l'équipe essaie de l'améliorer. Je pense qu'on travaille sur tous les aspects de la voiture. Nous faisons des ajustements et nous progressons."

