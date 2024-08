Martins Sesks décroche une pige supplémentaire chez M-Sport

Particulièrement convaincant durant l'été lors de ses deux premières participations à une épreuve en Rally1, Martins Sesks va faire son retour au volant de la Ford Puma M-Sport le mois prochain. Le pilote letton sera au départ du Rallye du Chili, fin septembre, après avoir terminé cinquième en Pologne puis septième en Lettonie, où il a longtemps été en lice pour le podium.

Le pilote de 24 ans et son copilote Renars Francis avaient obtenu le financement de ces deux épreuves avec le concours de leurs sponsors personnels et du promoteur du WRC, lequel a de nouveau accepté d'apporter sa contribution pour permettre à l'équipage d'être au départ en Amérique du Sud.

"Nous pensons que son avenir en WRC est particulièrement brillant", justifie Peter Thul, patron du promoteur du championnat. "Soutenir la nouvelle génération est crucial pour la croissance et l'enthousiasme continus du WRC, et notre engagement à encourager les jeunes talents reste plus fort que jamais."

Au Chili, Martins Sesks pilotera la version sans système hybride, comme il l'avait fait en Pologne, alors qu'il avait pu découvrir la Puma Rally1 dans sa configuration totale lors de son épreuve à domicile le mois dernier.

"Nous sommes très reconnaissants de l'opportunité qui nous est offerte de piloter à nouveau une Rally1, deux mois seulement après notre dernier rallye", se réjouit celui qui a inscrit 22 points en deux apparitions. "Jusqu'à présent, nous avons vécu une aventure incroyable et l'expérience de pilotage ne cesse de s'améliorer. Être au Chili au volant d'une Rally1 est vraiment extraordinaire, et je tiens donc à remercier le promoteur du WRC et M-Sport pour leur soutien et leur coopération."

"Bien sûr, ce sera un véritable défi, surtout avec une Rally1 non hybride sur une épreuve comme celle-ci, avec une surface terre plus lente et à haute altitude, ce qui est difficile à la fois pour la voiture et le pilote. Ce sera exigeant mais nous aimons relever des défis. Une fois de plus, nous serons les outsiders, sur un rallye que nous ne connaissons pas et avec une voiture non hybride. Mais je crois que nous sommes prêts et que tout le monde est motivé pour donner le meilleur de soi-même."

Chez M-Sport, où l'on aligne toute l'année Adrien Fourmaux et Grégoire Munster, on se félicite également de revoir à l'œuvre un jeune homme qui avait "fait forte impression" dernièrement.

"Ce sera sans aucun doute un rallye difficile, complètement différent des précédents", prévient Richard Millener, directeur de l'équipe. "Sans expérience de ce rallye compliqué, ce n'est pas facile, mais c'est une formidable opportunité pour lui de démontrer sa polyvalence et de s'affirmer comme un talent pour l'avenir. Nous espérons que cette expérience le confortera dans son ambition de devenir un habitué de la catégorie Rally1."