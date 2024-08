Red Bull chercherait à se séparer du WRC

WRC Promoter GmbH a acquis les droits commerciaux du WRC en 2013. Auparavant, sa promotion était assurée par North One Sports, mais le contrat de dix ans avec la FIA (entré en vigueur en 2010) a été annulé avant la saison 2012 lorsque la société détentrice s'est déclarée en faillite.

Actuellement, WRC Promoter est codétenu par Red Bull et l'entité KW25. Depuis qu'il a pris possession des droits commerciaux du WRC, le tandem s'est attaché à développer les retransmissions de la discipline à la télévision et sur internet.

Tout d'abord, WRC+ a vu le jour pour proposer la diffusion de certaines spéciales puis, en 2018, la plateforme All Live a été lancée pour donner l'accès à l'intégralité des épreuves en direct. En 2021, WRC Promoter a ajouté le World Rallycross à son portefeuille, suivi un an plus tard par le Championnat d'Europe des Rallyes (ERC).

Reuters affirme aujourd'hui que, selon ses sources, les propriétaires de WRC Promoter – Red Bull et KW25 – sont à la recherche d'un acquéreur. L'agence de presse précise qu'ils cherchent à rentabiliser leur investissement dans une période où les droits commerciaux pour les compétitions sportives atteignent des sommets.

Red Bull et KW25 travaillent avec JPMorgan, l'une des plus grandes sociétés bancaires au monde, pour trouver un repreneur. Les propriétaires allemands espéreraient revendre leur entreprise autour de 500 millions d'euros et souhaiteraient finaliser la transaction dans le courant de l'année. Les discussions seraient à un stade avancé, bien qu'une autre source citée par Reuters indique que le processus n'aboutira pas forcément à une vente.

Le futur propriétaire du WRC pourrait ensuite chercher à renforcer la popularité du championnat aux États-Unis, territoire sur lequel la discipline souhaite de longue date organiser un rallye. Un projet existe pour une épreuve dans la ville de Chattanooga, dans le Tennessee, mais il ne devrait pas se concrétiser avant 2026.

Contacté par Motorsport.com, WRC Promoter n'a pas souhaité commenter ces rumeurs : "Par principe, nous ne commentons pas les rumeurs ou les déclarations venant de tiers, et nous vous remercions pour votre compréhension".

Ces rumeurs interviennent peu de temps après la signature d'un accord lucratif entre le WRC et l'Arabie saoudite pour y organiser un rallye au cours des dix prochaines années. La discipline prépare également une transition au niveau de sa réglementation technique, dont une nouvelle mouture est attendue en 2027.