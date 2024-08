Ogier confirme qu'il va disputer les quatre derniers rallyes WRC

Malgré son programme partiel, avec jusqu'ici six rallyes disputés sur neuf possibles, Sébastien Ogier figure actuellement à la seconde place du classement pilotes du WRC, avec 27 points de retard sur Thierry Neuville (Hyundai). La récente victoire du pilote Toyota en Finlande a rapidement posé la question de ce que l'octuple Champion du monde allait faire pour cette fin de saison, lui-même reconnaissant qu'une certaine "pression" allait lui être mise pour tenter d'aller conquérir un nouveau titre.

Alors que l'on a appris cette semaine qu'Ogier allait bien disputer le Rallye de l'Acropole fin août-début septembre, le Français a par la suite confirmé dans un entretien exclusif pour le magazine allemand Motorsport aktuell qu'il allait bien prendre part aux quatre épreuves restantes de la campagne, ce qui n'était pas prévu à la base.

"À l'origine, le Chili et l'Europe centrale ne figuraient pas sur ma liste", a expliqué Ogier. "Mais compte tenu de la situation actuelle des championnats constructeurs et pilotes, il est clair que je vais désormais participer aux quatre manches restantes du WRC et me battre à nouveau pour le titre."

L'occasion pour lui de s'en prendre de nouveau au barème de points instauré cette saison en WRC, qui récompense les pilotes d'abord en fonction de leur position le samedi soir, puis en accordant des points supplémentaires pour leurs performances du dimanche seul et de la Power Stage : "Nous n'avons pas toutes les cartes en main pour le moment et nous sommes en retard dans les deux championnats. Au championnat pilotes, je peux encore le comprendre, mais pas au championnat des constructeurs."

Vincent Landais et Sébastien Ogier vont tenter d'aller chercher le titre 2024.

Ogier de préciser sa pensée : "Toyota a remporté six des neuf manches du WRC jusqu'à présent et a obtenu trois doublés, mais nous avons tout de même 20 points de retard [sur Hyundai, qui a remporté les trois autres rallyes mais n'a signé aucun doublé]. Pour moi, ce nouveau système de points est une véritable plaisanterie."

S'il accepte donc de jouer le jeu et de tenter d'aller chercher le titre, qui lui permettrait malgré sa saison partielle d'égaler le total de sacres de Sébastien Loeb, le Gapençais affirme que sa motivation pour conquérir cette couronne est "assez faible". Puis il ajoute : "Je ne me préoccupe pas beaucoup des chiffres, des statistiques ou des records. J'ai d'autres priorités. Je piloterai tant que cela me procurera de la joie et que je pourrai encore être compétitif."

Il se montre également clair sur un autre point : la saison 2024 allant bien au-delà de ce qu'il envisageait dans son programme partiel, Ogier affirme qu'il pourrait tout bonnement être bien moins présent en 2025 pour contrebalancer cela : "Et je tiens à préciser une chose : je ne participerai plus jamais à une saison complète de WRC. Après cette saison plutôt intense, je pourrais même en faire moins l'année prochaine."