Comment le WRC va moderniser sa diffusion TV

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un pilote de WRC est plus rapide qu'un autre sur une spéciale ? À partir de la saison prochaine, certaines réponses seront apportées par le nouveau concept Command Centre.

Pour les passionnés de rallye d'une autre génération, Virtual Spectator avait proposé la première opportunité claire de comprendre et de comparer l'évolution des pilotes sur une spéciale. Cette technologie permet de créer une carte virtuelle de l'étape avec les voitures superposées les unes sur les autres. C'était un élément caractéristique de la diffusion TV au début des années 2000, offrant un moyen simple d'assimiler la progression de plusieurs pilotes sur le parcours.

Le WRC prévoit désormais de proposer encore plus d'informations sur les écrans TV à partir de 2025, pour aider à lever le voile sur ce qui se passe pendant l'épreuve et offrir plus d'informations destinées à améliorer la couverture des rallyes, tout en mettant davantage de données à disposition des équipes.

Récemment, le WRC a dévoilé son projet baptisé Command Centre. Le promoteur du championnat a travaillé avec les équipes et les constructeurs pour extraire davantage de données des voitures et accroître les interactions "live" entre les équipages et leur team, à la manière des échanges radio en Formule 1. Les tests de ce système ont commencé cet été et il est maintenant évalué sur les épreuves du WRC. Martins Sesks en était équipé en Lettonie tandis qu'en Finlande, c'était au tour de Sami Pajari.

Sami Pajari au Rallye de Finlande. Photo de: McKlein / Motorsport Images

"En gros, ce système peut permettre aux équipes, à nous et aux fans chez eux de mieux se rendre compte de ce qui se passe avec ces voitures", explique Simon Larkin, promoteur du WRC. "Nous voulons fournir des données utiles, mais nous ne voulons pas en arriver au point où elles peuvent être analysées par un ingénieur performance supplémentaire ou un analyste des données, car ceux qui ont de l'argent le dépenseront pour ça. Nous allons le faire de manière rationnelle. Nous voulons que ce soit utile mais que ça n'entraîne pas de coût supplémentaire. Nous voulons essayer d'avoir certaines données et que ça raconte une histoire."

De quoi s'agit-il et comment ça marche ?

Le WRC vise la manche d'ouverture 2025, le Rallye Monte-Carlo, pour lancer officiellement le Command Centre, avec des données et des commentaires radio en direct qui intégreraient le flux international. Les promoteurs ont fait appel à Andrea Adamo, ancien directeur de l'équipe Hyundai, pour superviser le développement de son concept.

Au fil des ans, le sport automobile est devenu de plus en plus dépendant des données, désormais retranscrites à la télévision afin d'aider les téléspectateurs à comprendre ce qu'ils regardent. Il s'agit par exemple, en Formule 1, de voir quand un pilote accélère ou freine, ou bien de découvrir des données qui prédisent le moment où un pilote pourra tenter un dépassement. En WRC, il y a actuellement moins de données disponibles lors des retransmissions, alors que les voitures de Rally1 sont tout de même équipées de 104 capteurs fournissant des informations surveillées par la FIA.

Bientôt plus de données pour le grand public. Photo de: Toyota Racing

Le Command Centre du WRC prévoit de capturer, surveiller et fournir aux diffuseurs TV et aux équipes une partie de ces données. Il s'agit de chiffres concernant le régime moteur, le rapport engagé, l'accélération, la pression exercée au freinage, la pression des pneus et leur température, l'angle au volant, ou encore le déploiement de l'énergie hybride et sa régénération. Ils peuvent également être liés à la sécurité en enregistrant les forces g et l'orientation des impacts.

L'un des domaines également développé consiste à afficher les pneus utilisés par un équipage et le nombre de kilomètres emmagasinés avec afin de mieux expliquer les stratégies. Le WRC est actuellement doté d'un système de radio qui n'est pas fourni aux diffuseurs TV mais qui va être amélioré avant son lancement l'an prochain. Le WRC veut fournir les données, combinées aux commentaires radio, sous une forme qui soit facilement assimilable afin d'aider la compréhension des événements en cours de spéciale.

Quel chemin jusqu'à nos écrans ?

La retransmission des rallyes est beaucoup plus compliquée que celle des courses sur circuit compte tenu des distances et du terrain de jeu. Actuellement, la couverture fournie aux diffuseurs provient de caméras embarquées, de vues d'hélicoptère et d'équipes de tournage au sol, le tout passant par une antenne installée sur un avion léger qui survole les spéciales.

L'hélicoptère est un outil vital pour les diffusions TV. Photo de: WRC.com

L'objectif est de voir ces données transmises elles aussi à l'avion, comme les images. Pendant les tests de développement du système, les voitures concernées sont équipées d'une antenne intelligente Marelli et d'une carte SIM, comme ce qui se fait en WEC et en Formule E. C'est ce qui permet de transmettre les données en utilisant la téléphonie 4G. Elles sont ensuite interprétées puis affichées en direct à l'aide d'un logiciel informatique.

"Ce système peut aussi nous permettre d'avoir une compréhension claire de ce qui se passe", précise Andrea Adamo. "Si une voiture est à l'arrêt quelque part, on sait pourquoi. C'est bien pour le diffuseur, car on peut comprendre immédiatement ce qui se passe. Bien sûr, c'est en cours de développement et il nous faut comprendre comment créer la meilleure fenêtre pour ne pas suivre une seule voiture mais 10 ou 12, ou autant qu'il y en aura à l'avenir."

"L'objectif est d'avoir une pièce où nous aurons les fenêtres et les écrans pour chaque voiture, avec des notifications claires [qui apparaîtront], de manière à ce que nous puissions savoir immédiatement s'il y a un problème avec une voiture. Après, nous pouvons informer le diffuseur que quelque chose se passe sur une voiture et suivre ça de près pour comprendre."

Quel bénéfice pour les équipes et le public ?

L'accès à ces données en direct pourra profiter à la fois aux fans et aux concurrents. Les informations transmises depuis les voitures permettront de mieux comprendre si un équipage rencontre un problème, au lieu d'attendre les interviews TV de fin de spéciale. Les stratégies liées aux pneus et à l'hybride deviendront aussi plus claires et, théoriquement, des comparaisons précises entre pilotes sur certaines portions permettront de comprendre pourquoi untel est plus lent ou plus rapide.

Les diffusions TV vont prendre un coup de jeune ! Photo de: Toyota Racing

"Ce que l'on peut faire avec ces données, c'est de belles histoires entre les spéciales en comparent le comportement des différentes voitures", poursuit Andrea Adamo. "On peut comparer les différentes manières qu'ont les pilotes d'utiliser le système hybride, on peut comprendre pourquoi un pilote était plus rapide que les autres dans la première partie de spéciale par exemple, et la manière dont ils gèrent les températures et pressions de pneus pour voir la différence dans les performances."

"Il y a plein de choses, grâce aux données, que l'on peut développer pour raconter des histoires et maintenir le public informé en expliquant des choses qui, sur le moment, ne pouvaient pas être comprises à l'aveugle."

Le public ne sera pas le seul à profiter de cet accès amélioré aux données, puisque les équipes en disposeront également et cela pourrait les aider si elles parviennent à identifier un problème et à communiquer ensuite avec leurs équipages pour le régler.

"Pour les ingénieurs, ce serait bien car il pourrait y avoir des choses simples à régler par le pilote", ajoute Andrea Adamo. "Par exemple, lorsque j'étais chez Hyundai, nous avons eu des problèmes qui auraient pu être facilement résolus si nous avions su ce qui se passait. Perdre une voiture pour quelque chose de stupide, c'est dommage."

Le WRC va continuer à travailler sur son système d'ici 2025. Lors du Rallye d'Europe Centrale en octobre, il devrait équiper une Toyota, une Hyundai et une Ford M-Sport pour de nouveaux tests.