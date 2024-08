Hyundai veut régler les problèmes d'une i20 N "capricieuse"

La i20 N de Hyundai s'est révélée plus rapide et plus fiable en cette saison 2024 du Championnat du monde des Rallyes. Toutefois, sa fenêtre de fonctionnement optimale reste très étroite, une frustration pour les pilotes de l'équipe sud-coréenne.

En cas de faible adhérence ou de conditions changeantes, la voiture a du mal à performer de manière constante, alors que la Toyota est sans doute la référence dans ce type de scénario.

Au Rallye de Finlande du week-end dernier, Thierry Neuville et Esapekka Lappi se sont battus pour obtenir des performances optimales et ont été contraints d'essayer plusieurs réglages pour dompter la i20 N. L'actuel leader du championnat a déclaré que l'équipe avait "retourné la voiture dans tous les sens" et qu'elle n'avait "rien trouvé" qui permettrait "plus de performance".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo par : Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Cyril Abiteboul, le directeur de l'équipe, est pleinement conscient de la nature "capricieuse" de sa Rally1 et du travail à accomplir pour tenter de se caler sur la référence japonaise.

"Nous avons une voiture qui souffre de deux choses, tout d'abord elle est assez capricieuse", a déclaré le Français à Motorsport.com. "La fenêtre de fonctionnement des réglages, quels qu'ils soient, est très étroite et lorsque les conditions sont stables, tout peut aller bien, du jeudi shakedown au dimanche soir, mais dans un rallye comme celui-ci, où les conditions changent presque à chaque virage, cela ne fonctionne pas."

"Dans des conditions glissantes, nous ne sommes pas aussi stables que la référence, qui est pour moi la Toyota. Je pense qu'il est clair que nous avons encore du travail à faire. Premièrement, trouver une fenêtre de fonctionnement plus large et deuxièmement, travailler sur les conditions de faible adhérence"

Abiteboul a également expliqué que Hyundai souhaiterait adoucir le caractère nerveux de sa i20 N par le biais des préparatifs pour la saison 2025. Des tests sont même prévus prochainement.

"Nous essayons de résoudre certains de ces problèmes dans ce que nous avons en préparation pour la voiture de l'année prochaine, mais certains d'entre eux ne sont pas encore totalement résolus, mais nous faisons de gros efforts", a-t-il ajouté. "Nous avons prévu des tests pour essayer d'apporter des solutions à ces problèmes."

Malgré les problèmes d'équilibre en Finlande, Hyundai a réussi à prendre 20 points d'avance au championnat constructeurs à quatre manches de la fin, après les abandons des pilotes Toyota Kalle Rovanperä et Elfyn Evans dimanche dernier.