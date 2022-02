Shakedown - Rovanperä se montre, Hyundai aussi

Charger le lecteur audio

La deuxième manche du Championnat du monde des Rallyes 2022 a débuté ce jeudi matin dans les forêts enneigées de la Suède, avec les 7,59 km du Shakedown de Klabböle.

Un mois après le Rallye Monte-Carlo, le WRC a finalement repris ses droits comme de coutume avec la seule manche du calendrier disputée intégralement sur neige. Sous des températures bien plus clémentes qu'en début de semaine (légèrement supérieures à 0 degré ce jeudi), une légère pluie est même venue ramollir la neige en début de matinée avant de s'estomper.

"Virtuel" leader du championnat derrière Loeb et Ogier, absents ce week-end, Kalle Rovanperä en a profité pour rapidement trouver ses marques sur ces pistes très rapides où les temps se sont logiquement améliorés au fil des passages. À 135 km/h de moyenne, le jeune Finlandais s'est finalement porté en haut de la feuille des temps à l'issue de son troisième et dernier run avec un chrono de 3'22"4. Même s'il aura la lourde tâche d'ouvrir la route ce vendredi, le pilote Toyota Gazoo Racing a envoyé un premier message à la concurrence emmenée notamment par les i20 N d'Ott Tänak et Thierry Neuville.

Après la débâcle subie en Principauté, les pilotes Hyundai Motorsport ont réussi à accrocher le bon wagon cette fois, l'Estonien et le Belge pointant respectivement à 0"3 et 0"8 du meilleur temps. Ce dernier s'est cependant distingué lors du premier passage en se posant plus de cinq minutes dans un mur de neige.

Tout comme au Monte-Carlo où il avait été frappé par une importante fuite avant même le départ, Takamoto Katsuta a passé une bonne partie de sa matinée à l'assistance. Ralenti par un moteur récalcitrant pour entamer la journée, le Japonais a bénéficié en fin de séance d'une route "propre" pour se hisser au quatrième rang à 1"2 de son coéquipier.

Derrière les Ford Puma de Craig Breen, parti à la faute au deuxième passage, et Gus Greensmith, regroupées en cinquième et sixième positions, Elfyn Evans s'est montré plus "prudent" avec un temps à 3" de la référence.

Pour sa première apparition sur la neige dans la catégorie reine, Adrien Fourmaux a quant à lui fermé la marche en s'améliorant au fil des passages sans toutefois griller les étapes après sa bévue monégasque.

Après cette dernière séance d'essais groupés, le rallye débutera réellement ce vendredi à partir de 08h42 avec la spéciale de Kroksjö et ses 14,98 km. Le Rallye de Suède sera à suivre en intégralité sur Motorsport.com tout au long du week-end.

Rallye de Suède - Shakedown