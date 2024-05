Tänak crève et Ogier reprend les commandes au Portugal

Après la sortie de Kalle Rovanperä dans l'ES11, le morceau de bravoure de cette matinée arrivait avec la 12e spéciale du Rallye du Portugal, Amarante, de 37,24 km. Les problèmes ont d'abord touché Grégoire Munster, décidément pas en verve sur cette épreuve, qui a subi une défaillance moteur inconnue et temporaire qui l'a obligé à s'arrêter deux fois lors de la spéciale. Le Luxembourgeois craignait d'abord un problème d'alternateur mais il n'a rien vu en regardant de plus près. Ensuite, c'est Takamoto Katsuta qui a été touché par un problème de suspension arrière qui l'a contraint à l'arrêt en cours de spéciale, après 10 km.

Dans ce rallye devenu un duel entre Ott Tänak et Sébastien Ogier, c'est l'Estonien qui a signé le scratch de cette longue spéciale, avec 3"6 d'avance sur le Français, lui permettant de prendre la tête de l'épreuve pour 0"2 ! Derrière eux, Dani Sordo terminait cette spéciale au troisième rang à 15"4, 0"4 devant un Thierry Neuville handicapé par des dégâts subis dans la spéciale précédente, après une frayeur. Elfyn Evans et Adrien Fourmaux étaient quant à eux repoussés à 24"1 et 27"7.

La dernière spéciale de la boucle (Paredes, 16,09 km) allait à nouveau être marquée par un rebondissement puisque Tänak y était victime d'une crevaison lente à plus de huit kilomètres de l'arrivée. L'Estonien allait ainsi perdre d'un coup d'un seul 13"8 sur l'auteur du scratch, qui n'était autre qu'Ogier, de nouveau en tête de l'épreuve avec désormais un petit matelas de 13"6. Derrière Ogier, Fourmaux s'est offert le second temps de la spéciale à 8"5. Au général, Neuville est toujours troisième malgré sa Hyundai abîmée, à 54"4 d'Ogier ; le Belge va pouvoir profiter de l'assistance avant la boucle de l'après-midi qui doit démarrer à 15h35, heure française.

Scratchs du samedi matin

ES10 Felgueiras do Minho 1 8,81 km K. Rovanperä ES11 Montim 1 8,69 km S.Ogier ES12 Amarante 1 37,24 km O. Tänak ES13 Paredes 1 16,09 km S.Ogier

Rallye du Portugal - Classement après l'ES13