Tänak gère pendant que Neuville met la pression sur Suninen

Les péripéties d'un samedi mouvementé désormais mises de côté, il reste ce dimanche quatre spéciales et une cinquantaine de kilomètres à parcourir pour venir à bout du Rallye du Chili. Une dernière journée abordée en leader serein pour Ott Tänak, avec comme mission essentielle la gestion de sa minute d'avance au général sur Teemu Suninen.

Avant de se frotter à ces quatre passages de 13 km chacun, le clan M-Sport s'est félicité du gros travail consenti et récompensé par les perspectives de victoire de son pilote vedette. "Je dirais que ce n'est pas grâce à la chance mais à la stratégie et au travail acharné", souligne d'ailleurs Richard Millener, directeur de M-Sport. "On savait que l'on avait une bonne opportunité avec une bonne position sur la route, et on a fait de notre mieux pour s'assurer de terminer dans cette position."

Le classement, sauf coup de théâtre, est en grande partie déjà bien établi, même si Kalle Rovanperä a, comme attendu samedi soir, récupéré 22 secondes de crédit pour s'être retrouvé dans la poussière de Grégoire Munster lors de l'ES12. Un recalage qui ne change pas grand-chose au sein d'une hiérarchie qui s'est dessinée bien avant, avec pour seul enjeu à la régulière l'ordre des Hyundai sur le podium.

Thierry Neuville est à l'attaque ce dimanche.

Après les errements stratégiques de samedi, les pilotes Toyota se sont levés avec en tête les points à prendre dans la Power Stage. En ajoutant cela à un Ott Tänak logiquement gestionnaire, on a donc vu Thierry Neuville signer dans l'ES13 (Las Pataguas, 13,20 km) son premier scratch du week-end, histoire de conforter un peu plus sa place sur le podium mais aussi et surtout de maintenir la pression sur la deuxième place occupée par Teemu Suninen.

La matinée a été marquée par un phénomène prononcé de balayage qui a favorisé les leaders et, dans l'ES14 (El Poñen, 13,86 km), le duel s'est poursuivi entre les deux pilotes Hyundai pour la deuxième place. De nouveau auteur du scratch, Thierry Neuville a repris 2"4 au Finlandais, laissant le suspense entier pour les deux dernières spéciales du jour à ce niveau du classement. Ott Tänak, lui, a moins géré dans cette spéciale qui sera la même que la Power Stage, ne concédant que 3"1.

Scratchs du dimanche

ES13 : T. Neuville

ES14 : T. Neuville

Rallye du Chili - Classement après l'ES14

Pilote Équipe Temps/Écart 1 O. Tänak M-Sport Ford 2h51'36"4 2 T. Suninen Hyundai +51"6 3 T. Neuville Hyundai +58"3 4 E. Evans Toyota +1'19"1 5 K. Rovanperä Toyota +2'07"8 6 T. Katsuta Toyota +4'42"4 7 O. Solberg Skoda (WRC2) +7'37"5 8 G. Greensmith Skoda (WRC2) +8'00"6 9 S. Pajari Skoda (WRC2) +8'23"1 10 Y. Rossel Citroën (WRC2) +8'53"5