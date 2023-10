Tänak irrésistible en tête d'un Rallye du Chili impitoyable

Après une première boucle rocambolesque, sur un terrain glissant et impitoyable pour les pneus, pilotes et équipes ont évidemment retenu la leçon d'une spéciale de Maria de las Cruces (28,72 km) très délicate à négocier. Après l'erreur de la matinée, Toyota a logiquement choisi les pneus durs, comme l'ensemble du plateau WRC pour ce second passage.

C'est en ayant à l'esprit le juge de paix que constituerait l'ES12 que les deux premières spéciales de l'après-midi ont été abordées, avec une gestion des enveloppes non dissimulée chez les favoris. Kalle Rovanperä a empoché le scratch de l'ES10, sur laquelle le leader Ott Tänak a fait preuve d'une grande prudence pour gérer sa belle avance en tête du classement général.

L'Estonien a par la suite remis un coup de collier dans l'ES11 (Rio Lia, 21,09 km), sur laquelle il s'est montré le plus rapide alors que Takamoto Katsuta, victime de deux délaminages, a vécu un enfer avec ses pneus.

Plus redoutée que jamais, l'ES12 n'a fait aucun cadeau pour clôturer la journée. Pour sa première en Rally1, Grégoire Munster n'a pas été épargné, au point de devoir s'arrêter pour changer deux pneus. Si le pilote M-Sport n'a pas obstrué le parcours, il est reparti avec plus de sept minutes de retard et Kalle Rovanperä s'est retrouvé dans sa poussière pendant plus d'un tiers de la spéciale.

"C'était un peu comme Super Mario Kart, quand quelqu'un jette des bananes ou des bombes devant toi !", a préféré ironiser le Champion du monde en titre, tout en confirmant qu'il avait "vraiment perdu beaucoup de temps". Son chrono demeure temporaire et le Finlandais devrait, en toute logique, bénéficier d'un temps forfaitaire pour compenser ce désagrément.

En lice pour le podium, Thierry Neuville a fait mieux que sauver les meubles au volant de sa Hyundai, malgré une petite erreur dans l'ES12, un pointage en retard et l'absence d'hybride pendant une majeure partie de la deuxième boucle.

Au milieu de toutes ces péripéties, Ott Tänak n'a pas tremblé et a même encore accentué son avance en tête du rallye. Auteur du scratch dans l'ES12, l'Estonien dispose samedi soir de près d'une minute d'avance sur Teemu Suninen. Quatre spéciales (en deux passages) restent à parcourir dimanche, dont la Power Stage, pour un total de 54 km.

"C'était une journée extrêmement bonne", résume Ott Tänak. "Ça a tourné en notre faveur, et dans les spéciales où l'on n'était pas bien, on avait l'avantage de ralentir, puis on a pu reprendre du rythme ensuite. C'est de l'excellent boulot jusqu'ici mais ce n'est pas terminé, on doit continuer comme ça demain."

Scratchs du samedi

ES7 : K. Rovanperä

ES8 : O. Tänak

ES9 : O. Tänak

ES10 : K. Rovanperä

ES11 : O. Tänak

ES12 : O. Tänak

Rallye du Chili - Classement après l'ES12

Pilote Équipe Temps/Écart 1 O. Tänak M-Sport Ford 2h36'16"2 2 T. Suninen Hyundai +58"3 3 T. Neuville Hyundai +1'12"2 4 E. Evans Toyota +1'22"9 5 K. Rovanperä* Toyota +2'24"0 6 T. Katsuta Toyota +4'07"2 7 O. Solberg Skoda (WRC2) +6'52"7 8 G. Greensmith Skoda (WRC2) +7'18"0 9 S. Pajari Skoda (WRC2) +7'36"6 10 N. Gryazin Skoda (WRC2) +8'32"4 *Kalle Rovanperä pourrait recevoir un crédit de temps Lire aussi : Violents accidents pour Loubet et Lappi au Chili

