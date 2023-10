Tänak survole les débats et profite de la grosse erreur de Toyota

Des spéciales techniques et très poussiéreuses sont au menu du Rallye du Chili ce samedi pour la deuxième journée, avec un sol particulièrement exigeant pour les pneumatiques. Pas étonnant, dans ces conditions, d'avoir vu le choix des enveloppes jouer un rôle décisif. Et une fois n'est pas coutume, Toyota s'est fourvoyé dans ce domaine en optant majoritairement pour les pneus tendres, ce qui a coûté cher à ses trois pilotes dans la dernière spéciale de la boucle.

Si Thierry Neuville a subi une crevaison dans l'ES7 (Chivilingo, 27,19 km) remportée par Kalle Rovanperä, la situation du moment ne donnait pas la véritable tendance à suivre. Dans l'ES8 (Rio Lia, 21,09 km), le leader du championnat a dû clairement passer en mode gestion de ses gommes et a lâché du temps, ce qui laissait augurer une ES8 délicate.

Et c'est ce qui s'est produit lors de ce premier passage dans Maria de las Cruces, spéciale longue de 28,72 km. Une à une, on a vu les Toyota en délicatesse avec leurs pneus arrière. Takamoto Katsuta est arrivé avec un pneu arrière droit délaminé, Kalle Rovanperä avec des enveloppes préservées mais au prix d'un rythme particulièrement lent, et Elfyn Evans avec deux crevaisons à l'arrière.

"On a fait une grosse erreur avec le choix des pneus", a reconnu Kalle Rovanperä. "On savait que cette spéciale serait dure pour les pneus mais on ne s'attendait pas à cette usure élevée"

La situation a logiquement profité aux deux Hyundai de Teemu Suninen et Thierry Neuville, mais aussi et surtout au leader de l'épreuve, Ott Tänak, qui après avoir signé le scratch dans l'ES7 a fait de même dans l'ES8 pour s'offrir une avance de 47"8 en tête du classement général.

Dans la lutte pour le titre, Elfyn Evans parvient à se maintenir, au pied du podium, devant son coéquipier Kalle Rovanperä, dont les chances de sacre dès ce week-end paraissent désormais très minces.

La deuxième boucle empruntera plus tard dans la journée (à partir de 20h, heure française) les trois mêmes spéciales.

Scratchs du samedi

ES7 : K. Rovanperä

ES8 : O. Tänak

ES9 : O. Tänak

Rallye du Chili - Classement après l'ES9

Pilote Équipe Temps/Écart 1 O. Tänak M-Sport Ford 1h47'45"9 2 T. Suninen Hyundai +47"8 3 T. Neuville Hyundai +1'03"0 4 E. Evans Toyota +1'16"8 5 K. Rovanperä Toyota +1'44"7 6 T. Katsuta Toyota +2'52"7 7 G. Munster M-Sport Ford +3'45"5 8 O. Solberg Skoda (WRC2) +4'50"5 9 S. Pajari Skoda (WRC2) +5'07"2 10 A. Heller M-Sport Ford +5'17"8 Lire aussi : Violents accidents pour Loubet et Lappi au Chili

