Loubet décrit un "très gros crash" dans "une portion très rapide"

Pierre-Louis Loubet et son copilote Nicolas Gilsoul se sont fait une énorme frayeur vendredi, lors de la première journée du Rallye du Chili. Les deux hommes n’ont pas vu l’arrivée de la troisième spéciale, victimes d’un accident spectaculaire qui a mis fin prématurément à leur week-end mais dont ils sont heureusement sortis indemnes. Après une incroyable série de tonneaux, l’état de la Ford Puma Rally1 témoignait de la violence du choc.

Pierre-Louis Loubet est parti à la faute en emmenant trop de vitesse dans un virage à droite avant de perdre le contrôle. L’hypothèse d’un problème technique est à ce stade écartée par l’équipe M-Sport.

"Dans une portion très rapide, peut-être qu’il y a quelque chose que l’on n’a pas compris avec Nicolas et on a fait une erreur, avec malheureusement un très gros crash", explique le pilote français. "Le rythme des notes était bon, je pense que ça vient plus du moment et de tout ce qu’il y a autour."

"Le rallye se passait bien. On menait des spéciales aussi, donc tout semblait assez bon, et il y a des moments où je me sentais bien dans la voiture. Je n’avais pas l’impression de trop attaquer donc c’est une grosse déception car ce n’est pas véritablement une erreur. Je pense que c’est quelque chose que l’on doit vérifier pour s’assurer que ça ne se reproduise pas."

"Cette saison a été très dure pour l’équipe et pour moi. Aujourd’hui, on montrait que même si on vivait un mauvais championnat, on avait encore le rythme, mais ça s’est malheureusement terminé de la mauvaise manière. C’est arrivé à d’autres pilotes par le passé, et on doit continuer à pousser et à y croire, je suis certain que ça paiera. C’est une saison difficile, mais ça fait partie du travail."

La série noire se poursuit pour Pierre-Louis Loubet, qui avait eu un accident au Rallye de Finlande avant d’abandonner très tôt le Rallye de l’Acropole en raison d’un problème technique. Au Chili, la décision a été prise rapidement de ne pas réparer la voiture pour repartir ce samedi.

"C’est trop de travail pour une récompense insuffisante", justifie Richard Millener, directeur de M-Sport. "C’est triste pour les gens qui viennent voir ces voitures mais on doit être conscient du budget de l’équipe et de ce qui nous reste pour la saison."

"Je pense que Pierre et Nico feront un débriefing pour voir ce qui s’est passé, car il semble qu’il n’y ait pas eu de problème technique. Ils doivent comprendre pourquoi ils ont eu cet accident. L’essentiel, c’est qu’ils vont bien tous les deux, car c’était un gros accident."

Propos recueillis par Tom Howard

