Tänak prend les commandes au Chili devant un étonnant Suninen

Après une première boucle déjà animée, sur des routes chiliennes rappelant étonnamment celles très rapides de la Finlande, c'est Ott Tänak qui pointe en tête du Rallye du Chili à l'issue de la journée de vendredi. Le Champion du monde 2019 a pris la main pour une poignée de secondes aux dépens de Teemu Suninen, de loin le meilleur représentant Hyundai en cette première journée.

Déjà vainqueur de l'ES1, Ott Tänak a empoché deux autres scratchs lors du deuxième passage pour s'emparer des commandes de l'épreuve, ce malgré un problème d'hybride dans la boucle du matin, ensuite résolu. Leader à la mi-journée, Elfyn Evans a chuté au troisième rang du classement général, payant le prix d'une position de départ peu avantageuse.

À la peine et agacé lors de la première boucle, Thierry Neuville a repris du poil de la bête pour se placer au pied du podium, malgré la perte de l'hybride en fin de journée, devançant ainsi le Champion du monde en titre et leader du championnat Kalle Rovanperä, qui a fait du balayage pendant l'essentiel de la journée et a ainsi concédé près d'une quarantaine de secondes. Le Finlandais a aussi commis une erreur qui lui a coûté une quinzaine de secondes dans la dernière spéciale du jour.

"J'ai fait un demi tête-à-queue donc j'ai perdu du temps en allant un peu dans le mauvais sens", a expliqué le pilote Toyota. "Mais je suis content d'être arrivé au terme de cette journée. Le second passage était beaucoup plus exigeant que le premier. La route était très dure mais il n'y avait pas trajectoire du tout, je ne pouvais pas faire beaucoup plus."

Takamoto Katsuta est sixième au soir de cette première journée, qui s'est achevée sans Esapekka Lappi et Pierre-Louis Loubet, tous les deux partis à la faute et victimes d'accidents spectaculaires dans l'ES1 et l'ES3. On sait d'ores et déjà que le pilote Hyundai ne repartira pas ce week-end.

Six nouvelles spéciales attendant les concurrents du WRC pour la journée de samedi, avec un total de 154 km à parcourir.

Scratchs du vendredi après-midi ES4 : T. Suninen ES5 : O. Tänak ES6 : O. Tänak Rallye du Chili - Classement après l'ES6 Pilote Équipe Temps/Écart 1 O. Tänak M-Sport Ford 58'43"7 2 T. Suninen Hyundai +4"2 3 E. Evans Toyota +12"7 4 T. Neuville Hyundai +27"7 5 K. Rovanperä Toyota +38"7 6 T. Katsuta Toyota +45"6 7 G. Munster M-Sport Ford +1'38"4 8 P. Sami Skoda (WRC2) +2'09"6 9 O. Solberg Skoda (WRC2) +2'22"9 10 A. Heller M-Sport Ford +2'29"3