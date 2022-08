Tänak : "Je n'ai jamais eu la situation totalement sous contrôle"

Charger le lecteur audio

Qui l'eût cru ? Ott Tänak a livré une performance de premier choix pour s'imposer au Rallye de Finlande, au nez et à la barbe (bien peu visible) de Kalle Rovanperä, archi favori en amont de "son" épreuve à domicile. Une belle récompense après avoir subi l'affront d'une simple troisième place trois semaines plus tôt chez lui en Estonie, où son adversaire finlandais n'avait laissé que des miettes à la concurrence.

En tête dès la première spéciale du vendredi matin, le pilote Hyundai a néanmoins dû s'employer pour se maintenir en tête lorsque Rovanperä a haussé son niveau de jeu samedi, après une première étape passée à ouvrir la route. Finalement, c'est avec 6"8 qu'il décroche sa deuxième victoire de la saison après celle obtenue en Sardaigne il y a deux mois.

Pour le Champion du monde 2019, la chose est d'ailleurs entendue : il s'agit-là de l'une de ses plus belles victoires en WRC à ce jour. "C'est vrai. C'est très satisfaisant", a reconnu l'Estonien peu après l'arrivée, pas peu fier d'avoir battu Rovanperä mais aussi Esapekka Lappi chez eux, tout comme Toyota dont l'une des usines est située à proximité de Jyväskylä.

"C'est un moment très spécial. Mentalement cela n'a jamais été facile, il y a toujours eu beaucoup de pression venant de derrière. Il y avait de très solides compétiteurs qui nous talonnaient. Des Finlandais à bord de Toyota, voilà une combinaison qui n'était pas facile à battre. À bien des moments cela a été brouillon, et je n'ai jamais eu la situation totalement sous contrôle, mais quand vous êtes dans le feu de l'action vous donnez tout ce que vous avez, et plus encore."

Le contraste est pour le moins saisissant entre le Tänak dépité de l'Estonie, qui s'était incliné de près de deux minutes face à Rovanperä, et le Tänak conquérant observé en Finlande. "Jamais je n'aurais pensé pouvoir me battre pour la victoire après l'Estonie, où nous avons fini à près de deux minutes de la victoire", reprend-il. "Nous ne pensions vraiment pas être compétitifs ici, donc cela a été une surprise."

Grâce à sa victoire en Finlande, Tänak grimpe à la deuxième place du championnat.

Première victoire de Hyundai en Finlande

C'est la troisième fois que Tänak s'impose en Finlande, après ses précédents succès obtenus en 2018 et 2019, alors qu'il évoluait encore sous les couleurs de Toyota. Le patron de l'équipe Hyundai, Julien Moncet, a ainsi tenu à louer la performance de son pilote. "C'est la première fois que nous gagnons en Finlande, et pourtant cela fait neuf ans que nous courrons en WRC, cela a toujours été difficile pour nous ici", rappelle-t-il.

"C'est un soulagement. Nous avons débarqué ici sans trop d'attente, voire même pas du tout. Nous savons que nous avons du pain sur la planche, mais Ott a réalisé un rallye absolument incroyable, et tout le crédit de ce résultat lui revient. Je pense qu'il a dû toucher un mode d'emploi de la voiture, et quand tous les ingrédients sont réunis, il est imbattable. Seuls Kalle et Ott sont à ce niveau."