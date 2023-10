Tänak vainqueur au Chili, Suninen a tout perdu !

Derrière un Ott Tänak bon gestionnaire après avoir fait la différence la veille, c'est la lutte intestine pour la deuxième place du Rallye du Chili, entres pilotes Hyundai, qui a attiré l'essentiel des regards ce dimanche. Et malheureusement pour le constructeur sud-coréen, les choses n'ont pas pris la tournure attendue.

Offensif dans la matinée lors du premier passage dans les deux spéciales de 13 km du jour, Thierry Neuville a mis une grosse pression sur Teemu Suninen, brillant deuxième jusqu'ici. Le Finlandais admettait à la mi-journée ressentir le souffle chaud de son coéquipier, lui qui partage désormais la troisième i20N avec Dani Sordo. Et alors qu'il avait été irréprochable vendredi et samedi, il a tout perdu dans l'avant-dernière spéciale, l'ES15 (Las Pataguas, 13,20 km).

Piégé par une souche d'arbre sur le bord droit de la route, Teemu Suninen a cassé un élément de sa Hyundai, dont il a ensuite perdu le contrôle avant de terminer dans un fossé. Indemne, tout comme son copilote Mikko Markkula, il a été contraint à l'abandon et a ainsi tout perdu après avoir été l'un des grands animateurs du week-end.

L'enjeu de l'ES16, faisant office de Power Stage (El Poñen, 13,86 km) résidait dans la capacité d'Ott Tänak à rallier l'arrivée pour définitivement sceller son succès, mais aussi dans la lutte pour les points à prendre entre les deux pilotes Toyota candidats au titre, Kalle Rovanperä et Elfyn Evans. Une ultime spéciale sur laquelle, une fois de plus, le balayage était redouté et l'ordre de départ déterminant.

Malgré une position sur la route pas très avantageuse, le leader du championnat est parvenu à se montrer plus rapide qu'Elfyn Evans. Le pilote Toyota a clairement sorti la grosse attaque puisque, bien que sceptique auparavant, il est parvenu à être le plus rapide de la Power Stage et à rafler les 5 points mis en jeu, limitant ainsi sa perte au championnat à deux petites unités.

Ott Tänak et son copilote Martin Järveoja, quatrièmes de la Power Stage, remportent leur deuxième succès de la saison après celui décroché sur le Rallye de Suède en février. Dans la lutte pour le titre, Kalle Rovanperä et Elfyn Evans quittent l'Amérique du Sud avec une explication finale qui reste à faire, à deux épreuves de la fin de la saison. Le Champion du monde en titre demeure toutefois dans une situation favorable puisqu'il compte encore 31 points d'avance sur le Gallois, soit plus d'un joker d'avance.

Pour Toyota en revanche, l'affaire est entendue : avec 106 points d'avance, la marque japonaise empoche d'ores et déjà la couronne mondiale 2023 face à Hyundai et M-Sport Ford !

Scratchs du dimanche

ES13 : T. Neuville

ES14 : T. Neuville

ES15 : T. Neuville

ES16 : K. Rovanperä

Power Stage : 1. Rovanperä ; 2. Evans ; 3. Neuville ; 4. Tänak ; 5. Katsuta.

Rallye du Chili

Pilote Équipe Temps/Écart 1 O. Tänak M-Sport Ford 3h06'38"1 2 T. Neuville Hyundai +42"1 3 E. Evans Toyota +1'06"9 4 K. Rovanperä Toyota +2'11"0 5 T. Katsuta Toyota +4'41"5 6 O. Solberg Skoda (WRC2) +8'18"5 7 G. Greensmith Skoda (WRC2) +8'44"3 8 S. Pajari Skoda (WRC2) +9'20"6 9 Y. Rossel Citroën (WRC2) +9'53"9 10 N. Gryazin Skoda (WRC2) +10'08"2