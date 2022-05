Troisième du championnat, Katsuta se voit récompensé de sa régularité

Charger le lecteur audio

Takamoto Katsuta troisième du championnat après quatre manches, qui l'eût cru ? Le pilote japonais récolte les fruits de sa grande régularité depuis le début de la saison, et occupe en effet désormais la troisième marche du classement, sans pour autant avoir fini la moindre fois sur le podium en 2022.

Le pensionnaire de l'équipe Toyota Gazoo Racing WRT Next Generation est néanmoins passé près du top 3 au Portugal : grâce à une copie très propre à peine entachée d'un tête-à-queue sur l'ES6 vendredi après-midi, le Nippon avait réussi à s'emparer de la troisième place provisoire 24 heures plus tard, avec une avance culminant jusqu'à près de 15 secondes sur Dani Sordo.

La lutte pour le podium, principal intérêt de la Power Stage

Un duel intense s'est alors engagé avec l'Espagnol, le delta entre les deux hommes se réduisant déjà à 5"7 samedi soir, ce qui annonçait des étincelles sur les cinq derniers parcours chronométrés prévus le dimanche.

Après une belle résistance sur les quatre premières spéciales, Katsuta a néanmoins fini par céder sous les assauts répétés de Sordo sur la Power Stage de Fafe, s'inclinant pour un peu plus de deux secondes face à l'Ibère.

Battu sur le fil par Sordo au Portugal, Katsuta devra encore patienter avant de renouer avec le podium

À l'arrivée, la déception et la frustration étaient fortement perceptibles sur les images issues des caméras embarquées, en dépit du beau geste de son adversaire qui s'est empressé de venir le saluer et le féliciter pour sa performance d'ensemble, alors qu'il n'était même pas encore dégrafé.

Mais le Japonais devra encore patienter pour redécouvrir les joies du podium, lui qui n'est monté qu'une fois sur celui-ci en WRC, l'an dernier au Kenya où il avait terminé deuxième. "Le Portugal constitue toujours un rallye difficile, mais les conditions rencontrées vendredi étaient encore plus compliquées que ce à quoi je m'attendais, et au final je suis tout simplement content d'être passé au travers", a-t-il expliqué à l'issue de l'épreuve. "Le samedi je me suis senti très à l'aise et en confiance, mes sensations avec la voiture étaient très bonnes. J'ai apprécié ma bataille avec Dani, et dimanche j'ai réussi à rester devant jusqu'à la dernière spéciale, où malheureusement il m'a rattrapé après avoir sorti la grosse attaque. Je tiens à le féliciter, et je suis vraiment désolé pour l'équipe."

Une troisième place précaire au championnat

Le Japonais le sait, s'il n'a pas à rougir de sa performance au Portugal, il devra néanmoins faire encore mieux s'il souhaite maintenir son rang au championnat. Les écarts sont en effet très faibles derrière les deux leaders, Kalle Rovanperä et Thierry Neuville, quatre points seulement séparant Katsuta troisième de Craig Breen sixième, tout en sachant qu'Ott Tänak et Elfyn Evans semblent tous les deux engagés dans une bonne dynamique.

Dans ces circonstances, hausser le ton lors de la prochaine manche en Sardaigne sera un impératif pour le pilote Toyota : "Mes sensations sont vraiment partagées, car d'un côté le rallye s'est bien mieux déroulé que le dernier en Croatie [il y avait fini sixième, ndlr], où j'étais à mille lieues de ce type de performance", reprend-il. "Mais d'un autre, le fait est que je dois améliorer mon rythme par rapport à celui de Kalle et d'Elfyn, donc je vais travailler dur pour pouvoir faire encore mieux."