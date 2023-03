Violent accident pour Lappi, Ogier seul en tête au Mexique

Charger le lecteur audio

Le duel annoncé entre Esapekka Lappi et Sébastien Ogier pour les deux dernières journées du Rallye du Mexique a tourné court : le Finlandais s'est accidenté dès la première spéciale du jour, l'ES11. Une sortie de piste violente dans laquelle le Finlandais, au sommet d'une crête, a perdu le contrôle de sa Hyundai en mordant sur le bas-côté. Il a ensuite percuté le talus à droite de la route avant de partir en tête-à-queue et d'aller s'encastrer par l'arrière dans un poteau électrique, qui a été brisé et s'est en partie couché sur la voiture.

Un choc terrible qui a évidemment signé la fin de la spéciale pour Lappi et son copilote Janne Ferm. La spéciale, où Lappi était le dernier pilote Rally1 en lice, a été stoppée. Les deux occupants de l'habitacle ont pu en sortir par leurs propres moyens et ont été vus s'affairer autour de leur voiture, notamment pour tenter de maitriser un début d'incendie, mais ils semblaient malgré tout souffrir de douleurs ou du choc. Gus Greensmith, premier concurrent arrivé sur les lieux de l'accident, a aidé comme il a pu ses homologues.

Sur le plan sportif, Sébastien Ogier a signé le temps scratch de cette spéciale, avant de se hisser dans le top 3 des deux spéciales suivantes. L'octuple Champion du monde figure désormais seul aux commandes du Rallye du Mexique avec une avance de 27,0 secondes sur Elfyn Evans et 37,4 secondes sur Thierry Neuville.

Scratch de samedi

ES11 : S. Ogier

ES12 : T. Neuville

ES13 : T. Neuville

Rallye du Mexique - Classement après l'ES13

Pilote Équipe Temps/Écart 1 S. Ogier Toyota 2h00'55"6 2 E. Evans Toyota +27"0 3 T. Neuville Hyundai +37"4 4 E. Rovanperä Toyota +1'12"6 5 D. Sordo Hyundai +1'55"7