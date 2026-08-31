WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye du Paraguay
Vainqueur de son troisième rallye consécutif en WRC, Sami Pajari revient à 20 longueurs d'Elfyn Evans au championnat après le Paraguay. Toyota est tout proche d'un nouveau titre constructeurs.
Photo de : Toyota Racing
Championnat Pilotes (11/14)
|POS.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|E. Evans
|Toyota
|216
|2
|S. Pajari
|Toyota
|196
|3
|O. Solberg
|Toyota
|175
|4
|T. Katsuta
|Toyota
|160
|5
|A. Fourmaux
|Hyundai
|149
|6
|S. Ogier
|Toyota
|148
|7
|T. Neuville
|Hyundai
|129
|8
|H. Paddon
|Hyundai
|38
|9
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|29
|10
|E. Lappi
|Hyundai
|25
|11
|Y. Rossel
|Lancia Rally2
|20
|12
|L. Rossel
|Citroën Rally2
|18
|13
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|16
|14
|R. Virves
|Škoda Rally2
|13
|15
|G. Greensmith
|Toyota Rally2
|12
|16
|N. Gryazin
|Lancia Rally2
|10
|17
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|10
|18
|D. Domínguez
|Toyota Rally2
|8
|19
|A. Cachón
|Toyota Rally2
|7
|20
|R. Daprà
|Škoda Rally2
|6
|21
|F. Zaldívar
|Škoda Rally2
|6
|22
|D. Sordo
|Hyundai
|6
|23
|R. Korhonen
|Toyota Rally2
|5
|24
|A. Mikkelsen
|Škoda Rally2
|5
|25
|J. Latvala
|Toyota Rally2
|4
|26
|T. Suninen
|Toyota Rally2
|2
|27
|M. Fontana
|Ford Rally3
|2
|28
|A. Pelamourgues
|Hyundai Rally2
|2
|29
|A. Galanti
|Toyota
|2
|30
|T. Gill
|Škoda
|1
|31
|E. Camilli
|Škoda Rally2
|1
|32
|E. Lindholm
|Škoda Rally2
|1
Championnat Constructeurs (11/14)
|POS.
|Constructeur
|Points
|1
|Toyota
|554
|2
|Hyundai
|381
|3
|Toyota WRT2
|210
|4
|M-Sport Ford
|138
Rallye du Paraguay - Classement final
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps / écart
|1
|S. Pajari
|Toyota
|2h48'29"7
|2
|H. Paddon
|Ford M-Sport
|+25"8
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+40"0
|4
|E. Evans
|Toyota
|+45"1
|5
|O. Solberg
|Toyota
|+2'57"0
|6
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|+4'19"0
|7
|D. Domínguez
|Toyota (Rally2)
|+7'40"5
|8
|G. Greensmith
|Toyota (Rally2)
|+8'03"2
|9
|A. Galanti
|Toyota (Rally2)
|+10'23"0
|10
|T. Gill
|Škoda (Rally2)
|+10'36"9
Rallye du Paraguay - Power Stage
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|O. Solberg
|Toyota
|5
|2
|S. Ogier
|Toyota
|4
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|3
|4
|E. Evans
|Toyota
|2
|5
|T. Neuville
|Hyundai
|1
Rallye du Paraguay - Super Sunday
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|S. Ogier
|Toyota
|5
|2
|O. Solberg
|Toyota
|4
|3
|T. Neuville
|Hyundai
|3
|4
|A. Fourmaux
|Hyundai
|2
|5
|E. Evans
|Toyota
|1
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