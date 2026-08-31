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WRC Rallye du Paraguay

WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye du Paraguay

Vainqueur de son troisième rallye consécutif en WRC, Sami Pajari revient à 20 longueurs d'Elfyn Evans au championnat après le Paraguay. Toyota est tout proche d'un nouveau titre constructeurs.

Basile Davoine
Publié:
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Photo de : Toyota Racing

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Championnat Pilotes (11/14)

POS. Pilote Voiture Points
1 United Kingdom E. Evans Toyota 216
2 Finland S. Pajari Toyota 196
3 Sweden O. Solberg Toyota 175
4 Japan T. Katsuta Toyota 160
5 France A. Fourmaux Hyundai 149
6 France S. Ogier Toyota 148
7 Belgium T. Neuville Hyundai 129
8 New Zealand H. Paddon Hyundai 38
9 Ireland J. McErlean Ford M-Sport 29
10 Finland E. Lappi Hyundai 25
11 France Y. Rossel Lancia Rally2 20
12 France L. Rossel Citroën Rally2 18
13 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport 16
14 Estonia R. Virves Škoda Rally2 13
15 United Kingdom G. Greensmith Toyota Rally2 12
16 Bulgaria N. Gryazin Lancia Rally2 10
17 Latvia M. Sesks Ford M-Sport 10
18 Paraguay D. Domínguez Toyota Rally2 8
19 Spain A. Cachón Toyota Rally2 7
20 Italy R. Daprà Škoda Rally2 6
21 Paraguay F. Zaldívar Škoda Rally2 6
22 Spain D. Sordo Hyundai 6
23 Finland R. Korhonen Toyota Rally2 5
24 Norway A. Mikkelsen Škoda Rally2 5
25 Finland J. Latvala Toyota Rally2 4
26 Finland T. Suninen Toyota Rally2 2
27 Italy M. Fontana Ford Rally3 2
28 France A. Pelamourgues Hyundai Rally2 2
29 Paraguay A. Galanti Toyota 2
30 Australia T. Gill Škoda  1
31 France E. Camilli Škoda Rally2 1
32 Finland E. Lindholm Škoda Rally2 1

Championnat Constructeurs (11/14)

POS. Constructeur Points
1 Japan Toyota 554
2 Korea, Republic of Hyundai 381
3 Japan Toyota WRT2 210
4 United Kingdom M-Sport Ford 138

Rallye du Paraguay - Classement final

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 Finland S. Pajari Toyota 2h48'29"7
2 New Zealand H. Paddon Ford M-Sport +25"8
3 France A. Fourmaux Hyundai +40"0
4 United Kingdom E. Evans Toyota +45"1
5 Sweden O. Solberg Toyota +2'57"0
6 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +4'19"0
7 Paraguay D. Domínguez Toyota (Rally2) +7'40"5
8 United Kingdom G. Greensmith Toyota (Rally2) +8'03"2
9 Paraguay A. Galanti Toyota (Rally2) +10'23"0
10 Australia T. Gill Škoda (Rally2) +10'36"9

Rallye du Paraguay - Power Stage

Pos. Pilote Voiture Points
1 Sweden O. Solberg Toyota 5
2 France S. Ogier Toyota 4
3 France A. Fourmaux Hyundai 3
4 United Kingdom E. Evans Toyota 2
5 Belgium T. Neuville Hyundai 1

Rallye du Paraguay - Super Sunday

Pos. Pilote Voiture Points
1 France S. Ogier Toyota 5
2 Sweden O. Solberg Toyota 4
3 Belgium T. Neuville Hyundai 3
4 France A. Fourmaux Hyundai 2
5 United Kingdom E. Evans Toyota 1

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