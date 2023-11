Les WRC resteront inchangées à 80% en 2027, selon la FIA

La FIA travaille sur la prochaine réglementation technique du WRC depuis quasiment deux ans et l'introduction de l'actuelle génération de Rally1 hybrides. Ces voitures sont construites autour d'un châssis plus robuste qu'auparavant, produisent 500 chevaux sur de courtes périodes grâce à un moteur turbo de 1,6 litre, associé à un kit hybride de 100 kW, et elles sont alimentées par un carburant 100% durable.

Les détails de la prochaine réglementation du Championnat du monde des Rallyes, qui entrera en vigueur en 2027, ne sont pas encore connus, même si la FIA a livré quelques informations. En septembre, la fédération avait ainsi indiqué que les futures Rally1 seraient conçues autour d'un moteur hybride, après avoir envisagé la possibilité de passer au tout électrique ou à l'hydrogène.

Andrew Wheatley, directeur des compétitions sur route de la FIA, a expliqué à Motorsport.com que les changements ne modifieraient en tout cas pas de façon drastique l'ADN des voitures actuelles. Et même si la formalisation de la réglementation avance, il n'y aura a priori pas d'annonce avant 2024.

La réduction des coûts est l'une des priorités de la FIA, l'instance ayant reconnu que les Rally1 étaient aujourd'hui trop chères. "Il existe une très bonne collaboration entre les parties prenantes sur l'avenir du règlement technique", a déclaré Wheatley.

"Nous avons un accord de principe sur ce que sera l'avenir, mais comme toujours, le diable se cache dans les détails. 80% de la Rally1 actuelle sera conservée. Je pense que nous savons tous qu'il y a des difficultés avec la vitesse des voitures, elles sont assez rapides, et elles sont chères, plus chères que nous l'avions imaginé."

La Ford Puma Rally1 de M-Sport.

"Ce sont donc deux éléments clés de la façon dont nous voulons essayer d'améliorer la deuxième génération de Rally1. Le défi est de savoir comment atteindre ces deux objectifs. Évidemment, personne ne veut changer quoi que ce soit, mais en fait, nous savons tous que nous devons le faire et que nous devons modifier certains détails."

"Il s'agira d'une voiture hybride, mais c'est justement l'objet de la discussion sur les détails, car il y a de nombreuses façons d'arriver à une voiture hybride. Le cycle de développement commencera début 2025 et [se poursuivra en] 2026 pour un lancement en 2027. Les constructeurs ont besoin de deux ans d'avance, mais il s'agit de changements relativement mineurs. Nous ne voulons pas publier le projet avant d'avoir obtenu un consensus général, et nous sommes très près de l'obtenir."

Wheatley assure être encouragé par l'intérêt montré par les constructeurs au sujet de la proposition de règlement actuelle. L'objectif fixé par la FIA est de rassembler au moins quatre constructeurs en WRC. En plus des trois actuellement présents (Toyota, Hyundai et Ford via M-Sport), Subaru semble intéressé par un retour dans la discipline dans le cadre d'une collaboration moteur avec Toyota, qui détient 20% de la marque aux six étoiles.

"Ce que je peux dire, c'est que je suis agréablement surpris de voir que des constructeurs manifestent un intérêt positif pour le championnat", a-t-il ajouté. "Certains d'entre eux sont déjà engagés dans le championnat, d'autres sont nouveaux et d'autres encore ont été impliqués dans le passé."

