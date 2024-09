Le WRC devrait présenter une variété de formats en 2025

Le championnat étudie depuis longtemps la possibilité de modifier la durée de ses épreuves et en début d'année, le Rallye de Sardaigne en Italie avait notamment testé un concept condensé de 48 heures.

En février, le groupe de travail nouvellement créé par la FIA pour réfléchir à l'avenir du Rallye a formulé une série de propositions. Cette liste de propositions comprenait une demande offrir plus de flexibilité aux organisateurs dans l'élaboration des itinéraires des manches du WRC, sans les contraindre à un format fixe. Tous les rallyes devraient toutefois toujours se conclure le dimanche.

Le championnat a annoncé son calendrier étendu à 14 manches pour 2025 en juillet et, selon WRC Promoter, certaines épreuves proposerons des formats différents l'année prochaine. Il est ainsi attendu qu'une certaine variété dans la durée des rallyes apporte plus de caractère aux épreuves, et permette d'avoir davantage de moments forts lors de ces mêmes épreuves.

"Il y aura quelques épreuves l'année prochaine qui auront des formats légèrement différents. J'ai en tête une épreuve qui sera probablement un peu plus longue et une autre qui aura un format plus serré", a déclaré le promoteur, Simon Larkin, lors d'une table ronde avec les médias lors du Rallye de l'Acropole, en Grèce.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Cette différenciation dans les durées ne sera pas matérialisée dans la domination des épreuves : "Nous avons toujours dit que nous ne voulions pas différentes appellations des épreuves. Nous ne voulons pas d'une épreuve appelée WRC sprint, nous ne voulons pas d'une épreuve WRC endurance. Beaucoup de nos pilotes nous disent constamment que les choses sont trop compliquées. Nous n'avons pas besoin de compliquer les choses."

"Une épreuve WRC est une épreuve WRC, le fait qu'il y ait un nombre X de kilomètres ou un nombre X de kilomètres n'y change rien. Je sais déjà qu'il y aura une épreuve qui durera un peu plus longtemps l'année prochaine, ce qui est très bien, et quelques autres qui seront légèrement modifiées, pour moi. C'est une bonne chose."

On ne sait pas exactement quelles épreuves auront des durées différentes la saison prochaine, mais il semblerait que le Safari Rally Kenya ait émis le souhait de proposer un format plus long.