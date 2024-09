Quatre barèmes de points à l'étude pour 2025 en WRC

Le tout nouveau barème de points lancé cette année en WRC a fait l'objet d'une vive controverse parmi les concurrents et les fans en raison de sa complexité et de son équité qui, de l'avis de beaucoup, a dévalorisé la victoire finale en rallye.

Cette saison, les points ont été répartis entre le samedi et le dimanche, les pilotes pouvant engranger des points provisoires en fonction de leur position au classement général à la fin de l'étape du samedi, qui sont ensuite ajoutés à ceux d'un "Super Sunday" s'ils atteignent la fin du rallye.

Un barème dégressif sur le mode 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 est attribué aux dix premiers à la fin de la journée du samedi, mais à condition que ces équipages atteignent l'arrivée le dimanche. En outre, les sept équipages les plus rapides sur l'étape du dimanche se voient attribuer des points additionnels et distincts (7 pour celui qui réalise la meilleure performance de cette journée, puis 6-5-4-3-2-1), en plus du barème habituel 5-4-3-2-1 pour les cinq meilleurs temps de la Power Stage qui clôture le rallye.

Bien que le nouveau système ait été conçu pour encourager l'action le dimanche et qu'il ait été très efficace dans son objectif de favoriser le suspense, les pilotes et les équipes ont été très critiques à l'égard d'un barème qui a été qualifié de "plaisanterie" à plusieurs reprises. La colère provient du fait qu'un vainqueur de rallye peut tout à fait conclure le week-end sans avoir marqué le plus grand nombre de points.

Quatre propositions visant à modifier le système de points pour l'année prochaine ont été faites et sont actuellement évaluées par la Commission WRC. "Nous avons actuellement quatre propositions, des barèmes différents que nous sommes en train de vérifier pour voir à quoi ressemblerait chaque système s'il était en place aujourd'hui", a déclaré Pernilla Solberg, présidente de la Commission WRC, à Motorsport.com.

"Nous devons maintenant nous assurer que tout le monde est d'accord et le comprenne, puis le tout sera voté plus tard dans l'année."

Adrien Fourmaux est celui qui, avec Ott Tänak, a marqué le plus de points dimanche au Rallye de l'Acropole (11), boostant son total de l'ensemble du week-end. Photo : Red Bull Content Pool

Andrew Wheatley, directeur de la compétition sur route de la FIA, s'attend à ce que la Commission WRC s'engage bel et bien à faire évoluer le système de points en 2025. "Je pense que certaines personnes se sont plaintes du barème de points", a-t-il déclaré. "D'autres l'ont utilisé de manière un peu stratégique ou à leur avantage, ou l'ont utilisé pour sauver les meubles. D'autres encore ne veulent pas prendre de risques. Ce que nous n'avons pas encore entendu cette année, c'est que nous avons eu des dimanches ennuyeux."

"Je pense qu'il y aura une évolution, sans aucun doute. Elle sera décidée par la Commission WRC, mais pas avant la dernière session de l'année."

