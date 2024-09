Ogier explique la raison de son tonneau en Grèce

Victime d'une défaillance de son turbo vendredi après-midi, Sébastien Ogier avait perdu toute chance de remporter le Rallye de l'Acropole à la régulière. En revanche, le format du Super Sunday lui donnait l'occasion d'aller chercher un maximum de points pour limiter la casse au championnat face à Thierry Neuville. Une offensive qui s'est malheureusement mal terminée, lorsqu'il est parti en tonneau dans la Power Stage.

Dans leur malheur, le pilote français et son copilote Vincent Landais sont tout de même parvenus à remettre leur Toyota sur ses roues et à rallier l'arriver, validant ainsi les 13 points de la troisième place du samedi soir. Interrogé sur cet accident, l'octuple Champion du monde a donné des explications.

"Il y avait des rochers partout dans celle-ci, et je le savais", précise-t-il. "Celui que j'ai heurté était dans un endroit où il faut couper avec beaucoup de pierres, et c'est une question de centimètres pour en toucher ou pas. Au moment où j'ai réalisé que j'avais crevé, au freinage suivant, je n'ai pas suffisamment anticipé et c'était une portion assez rapide, avec une crête, et je n'ai pas pu freiner. J'ai sous-viré et on a fait un tonneau."

"Heureusement j'ai réussi à réparer la voiture, car elle n'était pas en bon état et une roue était quasiment arrachée. Je n'étais pas confiant pour y parvenir mais ça a marché et j'ai pu assurer ce que j'ai pu pour l'équipe. Au final, je n'ai aucun problème à assumer la responsabilité de cet accident après la crevaison, et le fait de ne pas avoir pu réagir assez vite pour m'arrêter et changer de roue."

À trois épreuves de la fin de la saison et alors qu'il est engagé dans une lutte pour un titre qu'il ne convoitait pas en début d'année en raison de son programme partiel, Sébastien Ogier accuse désormais un retard de 38 points sur le leader Thierry Neuville.

"Les espoirs n'étaient pas terribles avant, et ça ne va pas dans la bonne direction, c'est sûr", admet-il désormais tout en relativisant. "Ce n'est pas grave pour moi, c'est une occasion qui s'est présentée [de jouer le titre] et je me suis dit qu'on allait voir ce qui se passerait ce week-end, où la chance allait jouer un rôle important."

"Naturellement, les deux derniers rallyes ont été durs pour l'équipe, en particulier le dimanche, une journée qui est devenue cruciale. Nous avons perdu du terrain et nous nous sommes mis dans une mauvaise posture au championnat."

Les commentaires d'Ogier à l'amende

VIDÉO - Rallye de l'Acropole : le résumé du dimanche

Pour couronner le tout, Sébastien Ogier a été épinglé par les commissaires du Rallye de l'Acropole et a écopé d'une amende de 30 000 € avec sursis pour des commentaires faits au point stop de la toute première spéciale, en direct à la télévision. Il déplorait alors la poussière gênante entre les concurrents, ce à quoi les organisateurs ont ensuite réagi en allongeant l'intervalle entre les voitures, passé de trois à quatre minutes.

"C'est fou de voir que le WRC n'apprend jamais", avait-il réagi à chaud. "On pose la question, on sait que l'on va avoir de la poussière, il y en a, et ils disent non. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Rien. C'est fou."



L'immense soulagement de Neuville

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont-ils fait un pas décisif vers un premier titre ? Photo de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

La frustration du clan Toyota et de Sébastien Ogier contraste forcément avec la satisfaction chez Hyundai, qui s'est offert un triplé sur ce rallye très cassant. Thierry Neuville, lui, a surtout admis que c'était le soulagement qui prédominait.

"J'ai ressenti un grand relâchement de la pression", souffle-t-il auprès de Motorsport.com. "C'était un rallye exigeant, il n'y a pas de secret, vous avez vu que c'était un défi pour tout le monde."

"Il est évident qu'à un moment donné, depuis hier matin, nous étions dans une position où nous ne pouvions pas nous permettre de commettre une erreur, nous ne pouvions pas nous permettre une crevaison et nous devions juste continuer", décrit le Belge. "Ce n'était pas facile mais nous avons réussi à le faire. Nous sommes restés très calmes et j'ai senti que j'avais ce qu'il fallait pour le faire, je me sentais à l'aise dans la voiture. Il n'y a pas eu d'erreur, rien. J'étais presque certain de pouvoir le faire.

"C'est évidemment un grand moment de pouvoir augmenter l'avance au championnat de sept ou huit points, c'est fantastique, il n'y a rien à ajouter à ça. C'est un grand week-end pour l'équipe et je suis très heureux de voir Dani [Sordo] et Ott [Tänak] sur le podium avec moi."

Propos recueillis par Tom Howard