Le WRC va tester un nouveau système de données en direct en Lettonie

Le Championnat du monde des Rallyes effectuera ce week-end en Lettonie un test en conditions réelles d'un nouveau système de données en direct qui fait partie des plans d'amélioration de sa couverture audiovisuelle pour l'année prochaine.

Baptisé "Command Centre", le concept fait partie du plan du promoteur du WRC dans sa volonté de communiquer de manière instantanée les événements qui se déroulent pendant les épreuves.

Le promoteur a travaillé avec les équipes et les constructeurs pour extraire davantage de données des voitures et augmenter l'interaction en direct entre les équipages et leurs équipes par le biais d'une radio comme en Formule 1. Le WRC a fait appel à Andrea Adamo, ancien directeur de Hyundai WRC, pour diriger le projet.

Après un premier test réussi lors d'une épreuve préliminaire, le système sera installé sur la Ford Puma Rally1 de Martins Sesks ce week-end afin de permettre aux organisateurs du championnat d'analyser ses performances lors d'une épreuve du WRC.

"Nous avons installé un système de transmission de données sur la voiture pilotée par Adrien Fourmaux pendant une journée et la transmission des données s'est avérée très efficace et même plus efficace que ce que nous pensions", a déclaré Simon Larkin, directeur de l'épreuve WRC, à Motorsport.com.

Le WRC veut transmettre davantage d'informations en direct aux fans Photo de: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

"Les ingénieurs de chez M-Sport ont été très satisfaits de ce qu'ils ont vu, nous sommes donc très heureux de la façon dont cela s'est passé et notre plan est d'installer un système sur la voiture de Sesks en Lettonie pour que nous y ayons accès, et pas l'équipe, afin de faire un peu plus de tests en conditions réelles."

"Ensuite, nous recommencerons en Finlande avec peut-être une voiture de chaque équipe. Je pense qu'en Grèce, nous commencerons probablement à essayer un système de radio unique. Il s'agira de multiplier les tests."

"Lorsque nous commencerons [à utiliser ce système] sur le Monte-Carlo, ce qui est prévu, nous voulons que les essais soient solides et utiles. Nous sommes très réfléchis et progressifs dans la manière dont nous testons. Nous avons la possibilité de créer des centaines de canaux de données, mais nous ne voulons pas de tous ces canaux, car les équipes pourraient investir dans des ingénieurs supplémentaires pour les analyser."

"Pour le Monte-Carlo de l'année prochaine, nous déciderons d'un certain nombre de points de données qui, selon nous, peuvent aider à la performance de l'équipe et à l'analyse d'une voiture et de sa capacité à continuer, ce qui est intéressant pour les fans et notre produit TV, sans fournir un autre moyen pour les équipes de dépenser de l'argent."

Le Rallye de Lettonie commence par une étape dans la capitale du pays, Riga, cet après-midi.