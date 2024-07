Le programme du Rallye de Lettonie 2024 : spéciales, horaires, engagés

Parcours et horaires du Rallye de Lettonie 2024

Il s'agit de la toute première apparition de la Lettonie au calendrier du WRC, après 11 éditions organisées dans le cadre du Championnat d'Europe des Rallyes.

Après un shakedown organisé très tôt en matinée le jeudi 18 juillet, le Rallye de Lettonie débutera véritablement en soirée avec la toute première spéciale de l'épreuve. Suivront, vendredi, sept spéciales pour 120 km la première journée, puis une journée de samedi avec huit spéciales pour 104 km chronométrés. Dimanche, le "Super Sunday" sera composé de quatre spéciales. Au total, il faudra parcourir 310 km chronométrés sur ces quatre jours.

Jeudi 18 juillet 2024 ES1 19h05 Biķernieki Track 11,13 km Vendredi 19 juillet 2024 ES2 09h00 Milzkalne 1 4,99 km ES3 09h45 Tukums 1 27,56 km ES4 11h00 Andumi 17,86 km ES5 13h30 Milzkalne 2 4,99 km ES6 14h15 Tukums 2 27,56 km ES7 15h30 Strazde 17,44 km ES8 16h20 Talsi 20,52 km Samedi 20 juillet 2024 ES9 07h20 Pilskalns 18,87 km ES10 08h35 Snēpele 17,52 km ES11 10h30 Īvande 23,04 km ES12 12h05 Vecpils 1 12,64 km ES13 15h15 Podnieki 10,09 km ES14 16h05 Vecpils 2 12,64 km ES15 18h00 Dinsdurbe 6,64 km ES16 19h15 Liepāja City Stage 2,56 km Dimanche 21 juillet 2024 ES17 07h55 Krogzemji 1 18,70 km ES18 09h05 Mazilmāja 1 13,34 km ES19 10h55 Krogzemji 2 18,70 km ES20 (PS) 13h15 Mazilmāja 2 13,34 km

Les engagés en Rally1 au Rallye de Lettonie

Dix concurrents se disputeront la victoire au général dans la catégorie Rally1, puisqu'en plus de Hyundai et M-Sport qui engagent chacun trois équipages, Toyota arrive avec quatre voitures. Après son accident de la route en Pologne, Sébastien Ogier fait ainsi son retour, alors que Martin Sesks sera cette fois au volant d'une Ford Puma dotée du système hybride.

11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 8 Ott Tänak Martin Järveoka Hyundai i20 N Rally1 33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 17 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Ford Puma Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 69 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 4 Esapekka Lappi Janne Ferm Hyundai i20 N Rally1 13 Grégoire Munster Louis Louka Ford Puma Rally1 22 Martins Sesks Renars Francis Ford Puma Rally1

Le Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

"Ce qui s'est passé lors de nos préparatifs en Pologne était assez malheureux. Après un peu de repos et l'aide de mon équipe médicale, j'ai pu me rétablir assez vite et j'ai hâte d'être de retour au volant d'une voiture de rallye en Lettonie."

"Le défi d'un nouveau rallye est généralement quelque chose que j'aime et c'est l'une des raisons pour lesquels nous avions ajouté cette épreuve à notre programme. L'objectif sera de trouver rapidement le feeling sur des routes à très haute vitesse après avoir manqué la Pologne, mais je suis toujours enthousiaste à l'idée de relever un nouveau défi. On verra ce que l'on peut faire."

Adrien Fourmaux (M-Sport)

"Le Rallye de Lettonie est le deuxième des trois rallyes sur terre rapides de la saison, et je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre ! Il n'y aura pas autant de sauts qu'en Pologne, mais c'est tout de même une épreuve très rapide avec une surface meuble. Après l'excellent résultat que nous avons obtenu en Pologne, nous voulons essayer de faire aussi bien et même mieux si nous le pouvons. Il sera intéressant de voir à quel niveau nous nous situerons car il s'agit d'un nouveau rallye pour presque tout le monde."