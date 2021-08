Álvaro Bautista fera bien son retour chez Ducati en 2022

Retour au bercail pour Álvaro Bautista. Comme cela était pressenti depuis plusieurs semaines, et encore plus depuis l'annonce du départ de Scott Redding pour BMW, l'Espagnol va retrouver Ducati la saison prochaine en WorldSBK, après deux saisons passées chez Honda.

Bautista a fait son arrivée dans la catégorie en 2019 chez Ducati, qui a également été sa dernière marque en MotoGP dans l'équipe d'Ángel Nieto. Vainqueur 16 fois au guidon de la Panigale et vice-Champion pour sa première saison en WorldSBK, Bautista n'a depuis décroché qu'un seul podium avec Honda, sur le circuit de MotorLand Aragón l'an passé, et il occupe actuellement la 11e place du championnat.

Honda s'apprête de son côté à perdre le leader de son projet, très impliqué dans le développement de la CBR1000RR-R depuis son arrivée. "Fin 2021, notre association avec Álvaro Bautista arrivera à sa fin", déclare Shinya Wakabayashi, Président du HRC. "Les deux dernières années ont été intenses, marquées par les défis imprévus et majeurs posés par la pandémie et par le travail qu'impliquait un projet totalement nouveau comme le nôtre. Deux saisons au cours desquelles l'esprit a toujours été constructif et collaboratif. Nous tenons à remercier Álvaro et nous le souhaitons le meilleur pour l'avenir."

Honda n'a pas encore annoncé ses pilotes pour la saison 2022. Le vétéran du plateau Leon Haslam pilote la seconde machine de la marque depuis qu'elle a fait son retour la saison dernière.

Bautista devrait retrouver une machine plus performante chez Ducati puisque Scott Redding et Michael Ruben Rinaldi, qui sera son équipier la saison prochaine, ont tous les deux gagné des courses avec la Ducati cette année. Troisième du championnat après les courses de Navarra, Redding reste un candidat au titre, malgré un retard de 38 points sur Jonathan Rea et Toprak Razgatlioglu. Son départ de l'équipe a été confirmé la semaine dernière, quand il a signé chez BMW.

"Ducati tiens à remercier le pilote anglais pour les résultats décrochés depuis 2020 et lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière, avec la certitude que nous continuerons à nous battre ensemble pour atteindre un objectif remarque à la fin de la saison actuelle", précise l'équipe dans son annonce.

