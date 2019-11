Le calendrier 2020 du World Superbike est annoncé

Après plusieurs mois d'attente, le voile est enfin levé sur le calendrier du Championnat du monde Superbike pour la saison 2020. Treize manches sont confirmées, dans dix pays et sur quatre continents différents. L'Espagne et l'Italie sont les seules à compter plusieurs épreuves.

Parmi ce qui ne change pas, le coup d'envoi de la saison sera immanquablement donné à Phillip Island en février, bien qu'il soit prévu une semaine plus tard que d'habitude. Comme chaque année, cette manche sera précédée par la dernière séance d'essais de la pré-saison, les lundi et mardi précédents (24-25 février).

L'épreuve de Magny-Cours sera, comme habituellement, organisée à la fin du mois de septembre. Comme elle, Assen, Imola, Misano, Donington, Portimão et San Juan ne changent pas de place au calendrier.

Retour de l'Allemagne, sortie des USA

Il y a toutefois beaucoup de nouveautés à prendre en compte sur ce calendrier, à commencer par l'arrivée de Barcelone et le retour de l'Allemagne, pour la première fois depuis 2004. Organisée sur le circuit d'Oschersleben, la manche d'outre-Rhin va modifier le profil de la période estivale, puisqu'il s'agira d'une épreuve prévue un mois après la précédente et cinq semaines avant la suivante, coupant ainsi la longue pause tant décriée ces dernières années. Le retour de l'Allemagne acte par ailleurs la sortie de Laguna Seca.

La manche qatarie, qui clôturait ces dernières années le championnat, bascule en deuxième round et se tiendra à peine une semaine après le premier Grand Prix MotoGP de l'année. Il s'agira toujours de courses organisées de nuit, mais cette fois du vendredi au dimanche et non plus du jeudi au samedi. Dans la foulée, le début de la saison européenne se fera toujours en Espagne, mais à Jerez, cinq semaines avant la venue sur place du MotoGP. La manche d'Aragón échange sa place avec celle de l'Andalousie et bascule fin mai.

Lire aussi : Le MotoGP publie la liste provisoire des engagés 2020

Compte tenu du changement de date du Qatar, c'est en Argentine et un peu plus tôt que d'habitude que se conclura la saison. Précisons enfin que toutes les manches européennes accueilleront les trois catégories du championnat (Superbike, Supersport et Supersport 300) et aucune ne sera plus réservée qu'au WorldSBK comme c'était le cas de Laguna Seca.

Calendrier WSBK 2020

Date Pays Circuit 28 fév. - 1er mars Australie* Phillip Island 13-15 mars Qatar* Losail 27-29 mars Espagne Jerez 17-19 avril Pays-Bas Assen 8-10 mai Italie Imola 22-24 mai Espagne Aragón 12-14 juin Italie Misano 3-5 juillet Grande-Bretagne Donington Park 31 jui. - 2 août Allemagne Oschersleben 4-6 septembre Portugal Algarve 18-20 septembre Espagne Barcelone 25-27 septembre France Magny-Cours 9-11 octobre Argentine* San Juan

* WorldSBK et WorldSSP uniquement