Estoril remplace Misano au calendrier WorldSBK

Nouveau changement au calendrier du Championnat du monde Superbike, au cœur de cette saison particulièrement chamboulée. Restée en suspens jusqu'à présent, la manche de Misano a en effet été annulée, comme l'ont annoncé ce matin les instances dirigeantes.

Cette nouvelle s'accompagne toutefois de plusieurs informations plus réjouissantes à moyen et long terme. D'une part, la Fédération internationale de motocyclisme fait part d'un nouvel accord liant le circuit Marco Simoncelli et le WorldSBK, alors que 2020 constituait la dernière année du contrat en cours. Le championnat retournera donc à Misano pendant les trois prochaines années, ce qui permettra notamment de fêter les 30 ans du WorldSBK sur place en 2021.

En ce qui concerne la saison en cours, une solution a elle aussi été trouvée, puisqu'une manche supplémentaire sera organisée sur le circuit d'Estoril, de sorte que le nombre de courses restant à disputer est inchangé. Situé à proximité immédiate de Lisbonne, le circuit a déjà accueilli le WorldSBK par le passé puisqu'il apparaissait au premier calendrier du championnat, en 1988, et avait fait son retour en 1993.

La date du 16 au 18 octobre lui est attribuée, faisant de ce rendez-vous la finale du championnat, deux semaines après Magny-Cours. Après les suppressions successives de Donington, Assen, Losail et Villicum en l'espace de trois semaines, cela porte à huit le nombre de manches cette saison. La catégorie WorldSBK partagera le programme du week-end avec le WoldSSP et le WorldSSP300.

Étant donné que Portimão figure également au programme de cette saison, le Portugal comptera pour la première fois deux manches au championnat. La présence de spectateurs, qui a été possible il y a une dizaine de jours à Portimão, sera décidée à une date plus proche du week-end de course, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des protocoles à respecter.

Misano, pour sa part, accueillera deux Grands Prix MotoGP au mois de septembre, et une dérogation permettant l'accès au site de 10'000 spectateurs par jour a été annoncée.

Calendrier WorldSBK 2020 modifié