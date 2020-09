Misano obtient une dérogation pour ouvrir ses Grands Prix au public

La reprise du MotoGP, le mois dernier, s'est accompagnée de mesures très strictes afin de réussir à relancer la compétition tout en limitant au maximum les risques pris dans une situation sanitaire toujours tendue, plusieurs mois après le début de la pandémie de COVID-19. Aussi, tous les Grands Prix organisés jusqu'à présent l'ont été sans public, et avec un paddock fortement réduit, n'accueillant ni fans, ni invités, ni journalistes à l'exception des télévisions et d'une sélection de photographes.

Cette donne va pouvoir légèrement évoluer dès le mois prochain : la région Émilie-Romagne a en effet accordé au circuit Marco Simoncelli de Misano une dérogation pour que ses portes soient ouvertes à un petit nombre de spectateurs afin qu'ils assistent aux deux Grands Prix prévus sur place. Une décision qui s'inscrit dans la lignée de celle qui, le week-end dernier, a permis à un peu de public de se rendre à Portimão pour le meeting de WorldSBK.

Les organisateurs italiens mettent en avant un projet "marqué du sceau de la plus grande sécurité" et "un travail méticuleux" qui respecte selon eux les normes en rigueur face au COVID-19, alors même qu'un premier cas a été décelé le week-end dernier dans le paddock MotoGP, et traité en conséquence.

C'est dans le cadre d'un protocole qui sera appliqué "rigoureusement" qu'ils annoncent pouvoir accueillir 10'000 spectateurs par jour pour chacun des deux Grands Prix au programme du 11 au 13 septembre, puis du 18 au 20 septembre. Afin de garantir la venue de ce public en toute sécurité, le circuit prévoit des parkings et des accès spécifiques pour chaque tribune, ainsi que le déploiement massif de commissaires pour contrôler les accès et le respect des gestes barrières, à l'extérieur comme à l'intérieur du circuit.

"Dans un mois, nous serons prêts à accueillir en toute sécurité 10'000 invités qui pourront chaque jour entrer sur le circuit Marco Simoncelli, ce qui garantit la possibilité pour 60'000 personnes d'assister au spectacle sur place au cours des deux week-ends", soulignent les organisateurs dans un communiqué. "C'est une décision qui suscite notre émotion, car cela représente également un feu vert pour la reprise du sport mondial, enfin organisé devant un public de passionnés. […] Nous adressons des remerciements sincères à la région Émilie-Romagne et à son président, Stefano Bonaccini, pour avoir écouté et évalué avec attention notre projet."

D'une capacité de 110'000 places, dont 40'000 en tribunes, Misano flirte chaque année avec les 160'000 spectateurs en quatre jours de Grand Prix, ce qui lui avait garanti la dixième meilleure fréquentation de la saison MotoGP la saison dernière. Les chiffres ne seront donc en rien comparables cette fois, néanmoins les organisateurs prennent cette autorisation comme une première étape annonçant des jours meilleurs.

"Bien sûr, ce ne seront pas les 160'000 personnes par week-end de l'année dernière, mais objectivement nous bénéficions aujourd'hui de l'opportunité de faire quelque chose qui paraissait impossible il y a encore quelques semaines, ou alors très compliqué à organiser. Ce sera un soutien pour l'industrie touristique, pouvant compter sur un événement qui, il ne faut pas l'oublier, garantit qu'au moins 3000 autres personnes logeront sur place, avec la caravane MotoGP garantissant l'organisation et l'assistance aux équipes. Et à cela s'ajoute un puissant message médiatique qui sera diffusé dans le monde entier."

"C'est aussi une grande responsabilité que nous prenons et, afin de l'honorer, nous travaillerons dur chaque jour qui nous sépare des courses. Une responsabilité à partager avec tous ceux qui participeront aux deux Grands Prix, afin que l'épreuve soit une grande fête symbolisant non seulement la moto dans le monde, mais aussi une accélération vers des conditions de rentabilité des événements sportifs."

Rappelons que Misano a rouvert ses portes le 14 mai dernier, accueillant depuis plusieurs tests et roulage d'entraînement, ainsi que des événements moto soutenus par la fédération nationale et deux événements automobiles, dont le GT World Challenge qui s'y déroule actuellement.

Les informations relatives à l'acquisition des billets seront communiquées demain.