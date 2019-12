Fréquentation des Grands Prix MotoGP : les pertes et les gains 2019

Après avoir atteint pour la première fois le cap des 2,8 millions de spectateurs l'an dernier, le MotoGP a maintenu une fréquentation stable en 2019 avec un total de 2'863'113 entrées enregistrées sur l'ensemble des Grands Prix au calendrier, soit à peine 21'129 de moins qu'il y a un an.

Trois épreuves sortent du lot en ayant dépassé les 200'000 spectateurs sur l'ensemble des trois jours : le GP d'Allemagne, qui a connu cette année un rebond après deux ans de baisse ; le GP de France, qui s'est maintenu à un peu plus de 206'000 spectateurs ; et le GP de Thaïlande, qui conserve la première place parmi les manches les plus fréquentées de la saison. Pour la première fois depuis son retour, le GP d'Autriche a, lui, attiré un peu moins de 200'000 spectateurs, alors qu'un équilibre quasi parfait a été observé entre les épreuves ayant amélioré leur fréquentation et celles qui l'ont vue baisser.

"Nous sommes dans des niveaux qui sont difficiles à maintenir", souligne Claude Michy, promoteur du Grand Prix de France, auprès de Motorsport.com. "C'est bien de rester à ce niveau-là et d'essayer d'améliorer la qualité de l'accueil. Les courses ne dépendent pas de nous mais des pilotes, et c'est pour ça que les gens viennent, mais tout l'environnement est important au niveau des animations et de l'accueil du public."

Du côté des audiences TV, la France se réjouit aussi de ses chiffres, Canal+ mettant en avant un gain de 66% par rapport à la saison dernière sur la tranche horaire du début d'après-midi, pour la première année du nouveau dispositif désormais mis en place par le groupe également diffuseur de la F1, du WRC et de l'IndyCar. Les Grands Prix MotoGP ont attiré en moyenne 412'000 téléspectateurs, et le plus suivi aura été celui des Pays-Bas avec 576'000 téléspectateurs en moyenne. La performance de Fabio Quartararo, alors leader pour la première fois de sa carrière en catégorie reine, n'y est sûrement pas étrangère !

Les fréquentations 2019 par Grand Prix :

