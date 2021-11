Hafizh Syahrin quitte les Grands Prix pour le WorldSBK

Hafizh Syahrin va rejoindre le WorldSBK la saison prochaine et faire équipe avec Leandro Mercado dans le team MIE Racing Honda. À 27 ans, le Malaisien va ainsi clore un chapitre majeur de sa carrière en quittant les Grands Prix, lui qui évoluait dans le championnat de manière stable depuis 2014.

Passé par le CEV, avec plusieurs victoires à son actif, il s'était d'abord fait remarquer dans le Championnat du monde grâce à des wild-cards au Grand Prix de Malaisie, particulièrement en 2012 où il a réussi à rallier l'arrivée en quatrième position : après la disqualification d'Anthony West, cela allait lui valoir son premier podium. Passé titulaire en 2014, il a ensuite couru durant quatre ans en Moto2, avec deux autres podiums à la clé, avant de rejoindre la catégorie reine en 2018. Il a alors pu disputer deux saisons au sein de l'équipe Tech3, d'abord sur Yamaha puis sur KTM, avec des résultats modestes. Il a par la suite fait son retour dans la catégorie intermédiaire, sans toutefois parvenir à retrouver son niveau précédent.

Comme Iker Lecuona, qui quittera Tech3 et le MotoGP après le Grand Prix de Valence de cette semaine, Hafizh Syahrin va désormais découvrir le Superbike. Il pilotera une Honda CBR1000RR Fireblade aux côtés de Leandro Mercado, dont le contrat avec l'équipe dirigée par Midori Moriwaki a été prolongé. Le team MIE va ainsi doubler son line-up.

"Je souhaite remercier l'équipe, et particulièrement Midori Moriwaki, ainsi que Honda de croire en moi et de me faire confiance", commente Hafizh Syahrin. "Je suis certain que l'on réussira à bien travailler ensemble et j'espère que l'on obtiendra de bons résultats. Comme toujours, je vais faire de mon mieux. Ce sera un nouveau défi pour moi, et je suis enthousiaste à l'idée de commencer !"

"Nous avons suivi la carrière d'Hafizh au fil des années, depuis sa première wild-card en Moto2 sur une Moriwaki, à seulement 16 ans", souligne Midori Moriwaki, team principal. "Il est l'un des nombreux pilotes forts à avoir émergé d'une scène asiatique dynamique et compétitive, où la moto est un sport très apprécié et extrêmement populaire. Hafizh est très talentueux et compétitif et il sera une recrue très précieuse pour notre équipe et pour le World Superbike."