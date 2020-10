Loris Baz espère avoir convaincu le team officiel Yamaha

Loris Baz a brillé à Magny-Cours, avec la deuxième place dans chacune des deux courses principales, deux podiums qui arrivent alors que le Français discute avec le team officiel Yamaha pour obtenir un guidon en 2021. Baz espère que ces résultats joueront en sa faveur, même s'il souhaite que Yamaha regarde l'ensemble des performances qu'il a réalisées depuis son arrivée dans le team Ten Kate.

"Je pense que cela va aider, c’est sûr", a déclaré le Haut-Savoyard après l'arrivée de la dernière course. "En tous cas, c’est mieux de finir deuxième que de chuter deux fois. Je pense que cela va m’aider. Mais je ne pensais pas à ça en arrivant ici. Je suis plus le genre de pilote à se dire ‘OK, il faut regarder l’ensemble des performances depuis mon arrivée dans le championnat avec Ten Kate’."

"Je pense que l’équipe a fait un très bon travail, quand on voit le niveau de ce championnat. Je préfère regarder l’ensemble des performances que celles d’une semaine. Mais nous sommes dans un monde, depuis deux ans, où il semble que les gens ne regardent que la dernière course. J’espère que cette dernière course sera bonne pour moi."

Ces deux podiums obtenus dans la Nièvre n'ont pas la même valeur aux yeux de Loris Baz. La pluie était forte dans la première course et il apprécie ces conditions malgré la frayeur que cela lui a causé, alors que la piste s'asséchait dans la deuxième manche, ce qui jouait moins en saveur. Il se dit ainsi "plus heureux" de ce second podium.

"Ce sont vraiment des conditions que je n’aime pas. Je n’ai jamais aimé ça. J’ai du mal à être rapide quand c’est humide mais qu’il ne pleut plus. J’aime quand il pleut beaucoup. Plus il pleut, plus je suis rapide", décrit-il. "J’avais des soucis pour faire monter le pneu en température. C’était déjà le cas [dans la Course Superpole]. Nous ne savions pas quels pneus choisir pour la Course Superpole, et la pluie a redoublé sur la grille, donc j’ai choisi le tendre. J’ai été en difficulté toute la course. Pour la deuxième course, c’était la même chose mais mon mécanicien m’a donné la confiance pour utiliser le dur à l’arrière, et cela a plutôt bien fonctionné."

"Je m’attendais à souffrir au début, et à la fin j’étais plus rapide. J’aurais pu rouler plus vite dans les premiers tours mais je ne savais pas à quoi m’attendre avec ces pneus. Je suis satisfait, parce que c’est encore un bon week-end, avec beaucoup de points, et c’est important, en France, chez moi, avec beaucoup de supporters, qui sont restés sous la pluie."

Classé à deux secondes et demi du vainqueur, Scott Redding, Loris Baz estime qu'il n'était pas possible de gagner la course : "J’aurais aimé gagner mais je pense que Scott avait un avantage de quelques dixièmes sur moi. J’avais plus de chances de gagner [samedi] que dans cette course. J’étais plus à l’aise [samedi]. [Dans la deuxième course], il fallait surtout gérer les pneus. Quand j’ai pris la deuxième place, j’ai voulu attaquer pour revenir sur Scott mais je savais que j’allais surchauffer les pneus et perdre du temps. Il fallait trouver le bon équilibre. Tout le monde a joué sur ça."