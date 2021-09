Carton plein pour Razgatlioglu à Jerez

Déjà vainqueur de la première course du week-end à Jerez, disputée ce matin après les événements tragiques de la veille et la disparition de Dean Berta Viñales, Toprak Razgatlioglu a fait coup double ce dimanche.

De nouveau parti en pole, Razgatlioglu a conservé l'avantage au départ malgré un gros combat au virage 6 face à Jonathan Rea et Michael Ruben Rinaldi, qui a pris l'avantage sur le Champion en titre dans la manœuvre. Trois tours plus tard, Rea est sorti large au même endroit, perdant encore du terrain et laissant Scott Redding en profiter.

Redding a justement livré une course très offensive et s'est lancé un peu plus tard à la poursuite de Razgatlioglu. Il est même parvenu à prendre les commandes de l'épreuve à la faveur d'un dépassement sur le leader du championnat dans le 17e tour, au virage 10. Razgatlioglu a riposté assez rapidement et il a réussi à reprendre le dessus sur la Ducati dans le virage.

Le duel s'est poursuivi jusqu'à la fin de la course et Razgatlioglu est arrivé à résister pour empocher son dixième succès de la saison, accroissant au passage son avance en tête du championnat. Car derrière Álvaro Bautista et Andrea Locatelli, Rea n'a terminé que cinquième, ce qui porte à 20 points son retard au classement général.

Axel Bassani a pris la sixième place devant Rinaldi et Michael van der Mark. Déjà très solide lors de la première course, Loris Baz a confirmé en terminant neuvième de cette deuxième course, lui qui remplace ce week-end Chaz Davies. Garrett Gerloff boucle le top 10. À noter qu'Alex Lowes n'a pas pris le départ de la course, afin d'épargner sa main fracturée dans une chute la semaine dernière.

Jerez - Course 2