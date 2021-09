Razgatlioglu remporte son duel face à Rea

C'est dans un paddock secoué hier par la mort accidentelle de Dean Berta Viñales que les moteurs ont recommencé à rugir ce dimanche, à Jerez. Après les annulations de la veille, un programme modifié a été mis en place par les organisateurs, avec en premier lieu un hommage rendu au jeune pilote espagnol de 15 ans.

Ce dimanche matin a eu lieu la première course du week-end pour le World Superbike. La course Super Pole a été annulée et la deuxième course aura lieu dans l'après-midi à l'horaire prévu initialement.

Parti en pole position, Toprak Razgatlioglu a d'abord réussi à maintenir son leadership au départ, mais il a ensuite été doublé par Jonathan Rea. Le Turc a toutefois mené la chasse en mettant beaucoup de pression sur le sextuple champion du WSBK, l'empêchant de s'échapper en tête.

Au septième tour, Razgatlioglu a plongé à l'intérieur de Rea au virage 6 et a touché l'arrière de la Kawasaki, mais les deux pilotes ont pu poursuivre leur route sans dégâts apparents. Sept tours plus tard, Razgatlioglu a remis ça, cette fois-ci avec succès, en prenant le meilleur sur Rea au premier virage. De retour aux commandes, il ne les a plus lâchées jusqu'à l'arrivée, car Rea n'a pas été en mesure de riposter. Le leader du championnat s'est donc imposé avec 1"2 d'avance pour décrocher son neuvième succès de la saison. Son avantage au championnat avant la deuxième course passe donc à six points sur Rea.

Scott Redding a réussi à grimper sur le podium en prenant l'avantage sur la Yamaha d'Andrea Locatelli, lui qui reste dans la course au titre mais à distance sur le duo de tête. Cinquième ce dimanche matin, Álvaro Bautista a effectué une belle remontée depuis la neuvième place sur la grille de départ, permettant ainsi de positionner un quatrième constructeur différent dans le top 5.

Pour son grand retour en World Superbike, Loris Baz a été impressionnant au guidon de sa Ducati. Le remplaçant de Chaz Davies a pris une belle sixième place après s'être élancé septième. Il devance Michael van der Mark et Axel Bassani. Parti depuis la première ligne, Alex Lowes a connu un premier tour très compliqué, se retrouvant éjecté du top 10 avant de remonter jusqu'au neuvième rang, devant Garrett Gerloff.

Jerez - Course 1