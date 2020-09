Rinaldi signe son tout premier succès en World Superbike

Michael Ruben Rinaldi a décroché ce samedi sa toute première victoire en World Superbike, après avoir dominé la première course du week-end en Aragón, où le championnat est resté pour un deuxième meeting consécutif. Le pilote de l'équipe Go Eleven Ducati, qui n'avait jamais fait mieux que quatrième auparavant, a devancé Jonathan Rea, à qui il a pris les commandes au début du deuxième des 18 tours de course.

C'est à partir de là qu'il a construit son succès aux dépens du poleman et leader du championnat, comptant une seconde d'avance sur Rea après cinq tours, puis plus de quatre secondes à l'issue de la dixième boucle. Il s'est finalement imposé avec une marge de 5"8, offrant également sa première victoire à son team. C'est aussi le premier succès d'un pilote satellite Ducati depuis 2012.

Malgré sa deuxième place, Rea fait une bonne opération au championnat puisque son rival direct, Scott Redding, a chuté au huitième tour. Alors troisième, le Britannique était sous la pression d'Álvaro Bautista pour la dernière marche du podium et il a perdu l'avant dans le virage 4. C'est son premier abandon en cette saison 2020. Bautista a lui aussi chuté, après avoir cédé sa troisième place à Chaz Davies, qui complète donc le podium de cette première course.

Michael van der Mark a pris la quatrième place au guidon de sa Yamaha, devant son coéquipier Toprak Razgatlioglu. Alex Lowes termine sixième après avoir perdu beaucoup de places au départ, ce qui l'a obligé à remonter.

La course a également été marquée par les abandons de Marco Melandri, Román Ramos et Sylvain Barrier. Loris Baz a terminé à la 12e place, à un peu moins de 30 secondes du vainqueur. Au championnat, et avant la suite du week-end, Rea compte désormais 30 points d'avance sur Redding.

Aragón II - Course 1