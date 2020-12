Tito Rabat confirmé sur la Ducati du team Barni

Tito Rabat rebondit en WorldSBK. Le pilote espagnol a perdu sa place chez Avintia en MotoGP au terme de la saison 2020 mais il va continuer à piloter une Ducati l'an prochain puisque comme Motorsport.com l'annonçait ce week-end, il s'est engagé avec le team Barni, qui engage une Panigale en WorldSBK.

"Après de nombreuses années en MotoGP, je vais avoir la chance de me lancer dans une nouvelle aventure en WorldSBK et je veux montrer tout mon potentiel dans ce championnat", déclare le Champion 2014 du Moto2. "Je sais que j'aurai une excellente moto à ma disposition et une bonne équipe autour de moi, et je tiens à remercier Barni Racing Team et Ducati pour cette opportunité. Pour moi, ce nouveau défi a commencé aujourd'hui, quand je suis monté sur la Ducati Panigale V4 R pour la première fois. Je suis impatient de la découvrir en piste et je vais énormément travailler pour arrivé bien préparé sur les premiers essais."

La signature du contrat entre Tito Rabat et Marco Barnabò, le patron de l'équipe, s'est faite en présence de Paolo Ciabatti, qui se dit "ravi" de l'accord. "Depuis de nombreuses années, le Barni Racing Team est une équipe satellite solide en Superbike et nous avons la certitude qu'en 2021, le team sera en mesure de mettre Tito dans les meilleures conditions pour qu'il puisse exprimer son talent", a précisé le directeur sportif de Ducati Corse. "Rabat arrive en WorldSBK motivé à décrocher d'importants résultats et nous sommes certains qu'il pourra compter sur le soutien sans faille de Barni."

Tito Rabat a disputé cinq saisons en MotoGP. Il a fait ses débuts en 2016 sur la Honda de Marc VDS, qui l'avait mené au titre en Moto2 l'année précédente, avant de rejoindre Avintia pour la saison 2018. Le Catalan avait un contrat pour 2021 mais l'équipe italienne s'est séparée de lui pour accueillir deux pilotes venus du Moto2, Enea Bastianini, le Champion 2020, et Luca Marini, demi-frère de Valentino Rossi.

En WorldSBK, quatre pilotes se sont succédés au guidon de la Panigale du team Barni en 2020 : Leon Camier, Marco Melandri, Samuele Cavalieri puis Matteo Ferrari. Après la confirmation de Rabat dans la formation italienne, ne reste plus que deux places à attribuer dans le clan Ducati, chez Motocorsa et Brixx. Au sein de l'équipe officielle, Scott Redding sera rejoint par Michael Rinaldi. Chaz Davies a quitté cette structure mais il sera toujours sur une machine italienne, dans le team GO Eleven.