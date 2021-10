Troisième forfait pour Tom Sykes après sa chute de Barcelone

Les conséquences des grosses chutes qui ont marqué le week-end de Barcelone continuent de se faire sentir dans le peloton WorldSBK, à tel point que Tom Sykes va une nouvelle fois figurer parmi les absents cette semaine. Il ne participera pas à la manche argentine organisée à Villicum, premier voyage du championnat en dehors de l'Europe depuis le début de la crise du COVID-19.

Victime d'une collision avec Lucas Mahias pendant la Course 2 de Barcelone, le Champion du monde 2013 a subi une commotion cérébrale qualifiée de "grave" qui lui a valu une courte hospitalisation. Depuis, il a dû manquer les manches de Jerez et de Portimão, et connaît donc à présent son troisième forfait, présenté comme étant "son choix" par Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport. Il affirme néanmoins son souhait de participer à la dernière manche de la saison, qui aura lieu dans cinq semaines en Indonésie.

"Il va sans dire que nous espérons vraiment que Tom revienne bientôt et qu'il finisse la saison avec l'équipe. C'est dommage qu'il n'ait pas pu venir en Argentine, mais nous comprenons parfaitement les circonstances quant au fait d'être suffisamment en forme pour pouvoir voyager hors d'Europe", indique Shaun Muir, team principal de l'équipe BMW.

"J'ai beaucoup de choses à dire et de nombreuses personnes à remercier, pour de nombreuses raisons, et je le ferai très prochainement sur un plan personnel afin de donner plus de détails", explique quant à lui Tom Sykes. "Mais, pour l'instant, j'ai juste besoin de parler au nom du team BMW Motorrad WorldSBK et je souhaite dire que mon rétablissement a été incroyable et que je suis en position d'être prêt à revenir à ma passion qui est de courir."

"Malheureusement, compte tenu de l'agenda avec ces deux courses consécutives et le voyage vers l'Argentine, il nous a fallu prendre une décision tôt qui signifie que je vais devoir être absent pour une autre manche. C'est difficile pour moi car j'ai manqué plus de courses ces quatre dernières semaines qu'en 21 ans de carrière. Le plus important, c'est que l'on se tourne vers mon retour à la compétition et que j'espère pouvoir profiter de la dernière manche du championnat WorldSBK. Merci encore à tous."

C'est une nouvelle fois Eugene Laverty qui remplacera Tom Sykes à Villicum, aux côtés de Michael van der Mark. Le Néerlandais a décroché il y a deux semaines la première victoire de BMW depuis son retour dans la catégorie, lors de la Course Superpole de Portimão, alors que l'Irlandais a signé trois entrées dans le top 10.

À noter que Chaz Davies, lui, sera bel et bien de retour en Argentine. Le pilote du team Go Eleven s'est remis d'un accident qui lui a valu deux côtes brisées à Barcelone et qui l'avait contraint au forfait pour les deux manches suivantes, alors remplacé par Loris Baz, qui en a profité pour monter deux fois sur le podium. Entre-temps, Davies a annoncé sa prochaine retraite à 34 ans, après 12 saisons dans le championnat, auréolées par un titre en WorldSSP et 32 victoires en WorldSBK.

