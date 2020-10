Le team officiel Yamaha préfère Locatelli à Baz pour 2021

Une place était libre dans le team officiel Yamaha en Superbike, suite à l'annonce du départ de Michael van der Mark pour BMW. Loris Baz avait confirmé des discussions avec l'équipe et le Français espérait que son double podium à Magny-Cours jouerait en sa faveur, mais Yamaha a finalement choisi de recruter Andrea Locatelli aux côtés de Toprak Razgatlioglu, qui va rester pour une deuxième saison.

Locatelli a été titré en World Supersport cette année, déjà au guidon d'une Yamaha, dès sa première année dans la catégorie, après trois saisons passées en Moto2. Une montée en WorldSBK était l'étape naturelle après une campagne 2020 qui a vu l'Italien s'imposer dans 11 des 13 courses déjà disputées et s'assurer le titre mondial dès le meeting de Barcelone.

"Je suis très fier et reconnaissant de débuter cette nouvelle aventure avec Yamaha, c’est une étape importante pour moi après une très bonne première année dans le paddock du WorldSBK", déclare Locatelli. "Merci à Éric de Seynes, président de Yamaha Europe, à Andrea Dosoli, manager compétition circuit, et à Paul Denning, patron de Pata Yamaha Team, pour la confiance placée en moi. Je suis ravi de rejoindre l’équipe."

"Je suis vraiment impatient de d'entamer les essais, pour ce qui sera une découverte de la Yamaha R1 pour moi, et je suis pressé de débuter les préparatifs pour la saison 2021", trépigne le pilote italien, que l'on a pu voir sur le podium par deux fois en Moto3 il y a quelques années.

Les performances de Locatelli durant sa première campagne en WorldSSP ont convaincu Yamaha de le faire monter en Superbike. Et, signe de la confiance que lui accorde le constructeur, le jeune pilote sera encadré par un chef mécanicien qui n'est autre qu'Andrew Pitt, l'ancien pilote et double Champion du monde Supersport, désormais impliqué chez Pata Yamaha.

"Évidemment, cette année nous faisons nos adieux à Michael van der Mark, qui a beaucoup apporté au programme de Yamaha en WorldSBK depuis son arrivée en 2017, et à qui nous souhaitons le meilleur pour l’avenir", déclare Andrea Dosoli. "Pour le remplacer, nous avons un jeune talent prometteur, Andrea Locatelli, qui était déjà membre de la famille Yamaha. Ce qu’il a accompli en WorldSSP cette année est exceptionnel et nous sommes impatients de voir ce qu’il peut faire aux côtés de Toprak Razgatlioglu dans le Pata Yamaha WorldSBK Official Team l’an prochain."

Andrea Locatelli ne sera pas le seul pilote de Supersport à rejoindre le WorldSBK en 2020 puisque Lucas Mahias, deuxième du championnat, va rejoindre la catégorie avec une Kawasaki du team Puccetti. Le programme 2020 de Loris Baz n'a pas encore été annoncé mais une prolongation chez Ten Kate est probable.

Yamaha a par ailleurs annoncé la prolongation de Garrett Gerloff au sein du GRT Yamaha WorldSBK Junior Team, après une première saison qui a vu l'Américain décrocher un podium à Barcelone. Sur la seconde machine, Federico Caricasulo cédera sa place à Kohta Nozane, actuel leader du championnat japonais de Superbike et vu en MotoGP à Misano en 2017 en sa qualité de pilote d'essais du constructeur.