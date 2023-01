Valentino Rossi termine 3e des 24H de Dubaï

Charger le lecteur audio

Dès sa première course disputée avec BMW, après avoir délaissé Audi à la fin de l'année dernière, l'équipe WRT goûte aux joies de la victoire en remportant les 24 Heures de Dubaï. La structure y défendait son titre ce week-end et a accompli sa mission grâce à Dries Vanthoor et Mohammed Al Saud, déjà vainqueurs en 2022, qui étaient associés à Jens Klingmann, Diego Menchaca et Jean-Baptiste Simmenauer au volant de la BMW M4 GT3 portant le numéro 7.

WRT a pris les commandes de la course à vingt minutes du drapeau à damier seulement, lorsque la Porsche du Herbert Racing a dû effectuer un ultime ravitaillement pour voir l'arrivée. Dries Vanthoor, lui, a ralenti la cadence en fin de course pour s'assurer de ne pas avoir à couvrir un tour supplémentaire, entérinant une victoire acquise avec 21 secondes d'avance sur l'équipage formé par Robert Renauer, Alfred Renauer, Ralf Bohn et Daniel Allemann. La voiture victorieuse a parcouru un total de 621 tours en 24 heures.

Le podium a été complété par l'autre BMW de l'équipe WRT avec ses pilotes d'usine parmi lesquels figuraient un certain Valentino Rossi, dont la reconversion en Endurance se poursuit. L'Italien, qui testera bientôt le prototype LMDh du constructeur allemand préparé par WRT, partageait le volant avec Maxime Martin, Max Hesse, Sean Gelael et Tim Whale. Ils ont terminé à deux tours des vainqueurs.

"Je suis très heureux car c'est mon premier podium avec WRT et c'est génial de le faire pour ma première course avec BMW M Motorsport", se réjouit Valentino Rossi. "C'est un signe. C'est une bonne façon de commencer. La course était bonne et j'ai beaucoup apprécié. Ce n'était pas facile, mais à la fin, nous avons décroché le podium et c'était notre objectif."

Première victoire pour WRT avec BMW.

WRT ouvre victorieusement une nouvelle page de son histoire en sport automobile, après 13 années passées en collaboration avec Audi et ponctuées de succès marquants obtenus aux 24 Heures de Spa-Francorchamps, aux 24 Heures du Nürburgring ou encore au 12 Heures de Bathurst, ainsi que de plusieurs titres acquis en GT World Challenge Europe.

"Le défi était de taille, on sait à quel point cette course peut-être difficile", a rappelé Vincent Vosse, patron du team WRT. "Au final, il faut un peu de chance, une excellente stratégie, un sans-faute des pilotes. C'était une grande course. On apprend beaucoup, et on a énormément appris durant cette course avec cette voiture. C'est une grande réussite."

Les Mercedes n°777 et n°4 avaient verrouillé la première ligne au terme des qualifications mais les deux équipages ont abandonné après avoir rencontré des soucis durant la nuit. Au pied du podium on retrouve la Porsche du Grove Racing, qui était partagée par Earl Bamber, Anton de Pasquale, Stephen Grove et Brenton Grove.

