Al-Attiyah rejoint Loeb chez Prodrive pour le Dakar 2024

C'est la fin d'une longue histoire et le début d'une nouvelle. Nasser Al-Attiyah quitte Toyota pour rejoindre Prodrive en rallye-raid ! Accompagné de son fidèle copilote Mathieu Baumel, le Qatari sera l'année prochaine au volant d'un Hunter T1+. Le duo visera notamment une sixième victoire sur le Dakar.

Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel rouleront sous la bannière "Nasser Racing" mais l'exploitation technique sera assurée par Prodrive. Ils rejoignent ainsi dans l'équipe Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin, qui conserveront l'étiquette BRX avant de se retrouver sous pavillon Dacia en 2025.

"C'est un sentiment très particulier d'arriver chez Prodrive car j'ai vu au cours des trois dernières années que l'équipe avait travaillé très dur pour en arriver là où elle est aujourd'hui avec le Hunter", souligne Nasser Al-Attiyah. "Je suis très heureux de rejoindre Prodrive avec Mathieu car je pense que ce sera l'une des meilleures équipes de la discipline. Au fil des ans, j'ai gagné avec trois constructeurs différents en rallye-raid, et gagner avec une quatrième voiture est un énorme objectif pour nous. On a vraiment hâte d'y être."

"Le Prodrive Hunter est une voiture sensationnelle. Je pense qu'après trois participations au Dakar et deux deuxièmes places, il est temps pour cette voiture de gagner. Je veux faire partie de l'histoire du Dakar et la meilleure manière d'y parvenir est de gagner avec quatre marques différentes. C'est la première fois que je serai coéquipier de Seb au Dakar, mais je le connais déjà très bien. C'est un grand pilote et il a démontré une incroyable pointe de vitesse ces deux dernières années. J'espère que l'un d'entre nous pourra gagner le Dakar 2024."

Sur le Dakar 2024, Prodrive fournira également des Hunter T1+ à des concurrents clients, notamment les équipes X Rally et YunXiang, ce qui portera à sept le nombre de véhicules engagés. Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel débuteront ces jours-ci avec leur nouvelle équipe sur la Baja Portalegre 500 avant de participer le mois prochain à la Dubai International Baja, ce qui leur permettra de préparer le prochain Dakar en Arabie saoudite.

"Avoir Nasser et Mathieu, Champions du monde de Rallye-raid en titre, qui nous rejoignent pour la saison 2024 au volant du Prodrive Hunter, c'est une grande nouvelle", se réjouit David Richards, patron de Prodrive. "On a hâte de travailler en étroite collaboration avec eux deux, alors que l'on se prépare de manière acharnée pour le prochain Dakar au mois de janvier. Les succès de Nasser parlent d'eux-mêmes et, avec tant de titres à son actif, je suis convaincu que ce binôme sera performant à bord du Hunter."

Sur le Dakar 2024, Prodrive devra notamment faire face à la concurrence d'Audi, qui reviendra sur l'épreuve pour la troisième année consécutive avec son RS Q e-tron.

Lire aussi : Dakar Le Dakar a révélé son parcours 2024