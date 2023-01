Les Audi auront 11 ch de plus pour la suite du Dakar

Charger le lecteur audio

À l'issue de la quatrième étape du Dakar 2023, remportée par Sébastien Loeb devant Stéphane Peterhansel, le Comité du Championnat du monde de Rallye-Raid (W2RC) a annoncé l'introduction d'une équivalence de technologie. Cela profite aux véhicules de la catégorie T1.U, c'est-à-dire aux quatre roues motrices utilisant des énergies renouvelables, ce qui est le cas d'Audi.

"Après avoir analysé les données des véhicules T1.U et T1+ sur les trois premières étapes du Rallye Dakar 2023, le Comité W2RC a décidé, conformément à l'article V1 13.3 du règlement, d'augmenter la puissance maximale des voitures T1.U", est-il expliqué dans un communiqué officiel.

L'augmentation de la puissance se traduit par un gain de 8 kW, soit environ 11 ch, et sera disponible pour les trois pilotes T1.U, à savoir Stéphane Peterhansel (troisième à 18 minutes), Carlos Sainz (quatrième à 32 minutes) et Mattias Ekström (huitième à cinquante minutes) ce jeudi, lors la cinquième étape.

Après l'annonce du W2RC, les réactions ne se sont pas fait attendre. Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Bommel, leaders du classement général, ont publié sur les réseaux sociaux le message suivant en mentionnant les comptes de la FIA, du W2RC et du Dakar : "Quelle surprise de donner à notre principal rival 11 ch de plus ! Merci de tuer la course tôt."

Quant à Carlos Sainz, le pilote Audi s'est réjoui de la mise en place de cette équivalence de technologie. "[La FIA] peut mesurer et voir [les écarts de performance] et au vu des performances de l'Audi , il s'avère que [la FIA devait intervenir]", a indiqué l'Espagnol a plusieurs médias, dont Motorsport.com. "Ce changement est le bienvenu. Ils ont toutes les données pour mesurer l'accélération d'une voiture par rapport à une autre et j'imagine que s'ils nous donnent 8 kW de plus, soit 11 ch, ils ont dû voir qu'il nous manquait quelque chose."

Précédemment, Sainz avait fait partie de ceux ayant pointé du doigt les différences de poids minimum pour les catégories T1.U et T1+, où se trouvent les Toyota et le BRX de Loeb. Alors que les voitures de la première catégorie ne peuvent pas descendre en dessous de 2100 kg, celles de la seconde peuvent aller jusqu'à 2000 kg.

"J'ai toujours dit que je ne voulais pas avoir plus de puissance, ce que je veux c'est que les voitures, la puissance et les poids soient égaux", a-t-il ajouté. "Ce sont 8 kW, c'est peu, mais toute puissance supplémentaire est la bienvenue."