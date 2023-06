Audi retourne sur le terrain pour régler ses problèmes du Dakar

Audi Sport a conduit un test très important avec son RS Q e-tron, afin de mener des analyses approfondies et consécutives à sa participation au dernier Dakar. Pour sa deuxième apparition sur le légendaire rallye-raid, en Arabie saoudite, la marque aux anneaux avait affiché un niveau de performance élevé mais avait surtout subi de nombreux incidents l'empêchant de se battre pour la victoire finale. Les défaillances pneumatiques ont notamment posé de sérieux problèmes et le constructeur, dans la foulée de son analyse menée dès le mois de janvier, a souhaité retourner sur le terrain pour identifier clairement les causes. Les suspensions ont également fait l'objet d'investigations.

Les trois équipages officiels ont été mis à contribution lors de ce roulage qui s'est tenu en Arabie saoudite, par des températures atteignant 42°C, avec Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Mattias Ekström et leurs navigateurs respectifs, Édouard Boulanger, Lucas Cruz et Emil Bergkvist. Les essais se sont déroulés dans le courant de ce mois de mai, sur plusieurs journées.

"Notre technologie, toute notre équipe et nos pilotes et copilotes ont le potentiel pour être aux avant-postes", rappelle Rolf Michl, directeur d'Audi Motorsport. "Nos résultats en spéciale l'ont prouvé. Il est donc d'autant plus ennuyeux que des défaillances pneumatiques et d'autres problèmes nous aient coûté du temps en janvier. Nous devons maintenant trouver des solutions. Après l'analyse théorique, notre test était une nouvelle étape importante sur cette voie."

Audi veut à tout prix résoudre ses problèmes pour remporter le Dakar.

Audi a utilisé deux types de pneus différents fournis par BF Goodrich pour comparer les performances et tenter de recréer les mêmes conditions que celles rencontrées en janvier dernier sur le Dakar. Un parcours de 13 km fait de terre et de sable a été utilisé pour la performance. Un autre de plus de 110 km a permis de se focaliser sur la fiabilité. Le constructeur allemand a aussi travaillé sur la capacité du châssis à absorber les chocs, avec notamment des capteurs pour mesurer les forces et les accélérations subies.

"Nous avons pu reproduire des défaillances pneumatiques pendant les roulages, ce qui nous permet de très bien analyser les conditions et les circonstances qui nous ont causé des maux de tête en janvier", précise Sven Quandt, directeur de l'équipe Q Motorsport, partenaire d'Audi en rallye-raid. "Les réglages de suspension, que nous avons fait varier, sont étroitement liés avec tout ça. Nous n'avons pas encore trouvé de solution à 100% mais les essais ont été utiles et nous sommes sur la bonne voie."

Ces essais ont également permis à Carlos Sainz et Édouard Boulanger de confirmer qu'ils étaient rétablis de leurs blessures au dos contractées sur le Dakar, où Audi avait connu plusieurs accidents majeurs.

Audi va désormais se concentrer sur sa participation au Dakar 2024, alors que le programme rallye-raid devrait être le seul à être maintenu à moyen terme en parallèle de l'arrivée en Formule 1 du constructeur d'Ingolstadt, prévue pour 2026.