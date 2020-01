Autos, étape 8 - Première pour Serradori, resserrement général !

Endeuillé par la mort accidentelle de Paulo Gonçalves hier, le Dakar a repris sa route ce lundi mais sans les motos ni les quads, pour qui cette huitième étape a été annulée. Tandis que les concurrents de ces deux catégories sont restés au bivouac, les autres avaient une boucle de 716 km à parcourir autour de Wadi ad-Dawasir, dont 477 km de spéciale. Au menu, de la vitesse pure et quelques cordons de dunes parfois délicats à franchir.

"La navigation n’est pas facile, en particulier car il n’y a pas de motos ce matin", a d'ailleurs confié Stéphane Peterhansel. "Et le sable est très mou donc ce n’est pas une journée facile." Mais c'est surtout le coéquipier du Français et leader du Dakar, Carlos Sainz, qui en a fait les frais. Contraint d'ouvrir la route après sa victoire de la veille, l'Espagnol a "fait la trace" et y a laissé des plumes, perdant rapidement un quart d'heure sur les plus rapides.

À 50 km de l'arrivée, la situation était relativement limpide : les trois premiers du classement général se sont retrouvés à rouler ensemble, laissant entrevoir un resserrement à venir entre Sainz, Peterhansel et Nasser Al-Attiyah.

Dans un tel contexte, cette huitième étape a donc fait la part belle à des concurrents moins attendus. Régulièrement bien placé durant la première semaine, Mathieu Serradori ne s'est pas privé pour faire briller son buggy Century et décrocher ainsi sa toute première victoire d'étape sur un Dakar. Intraitable tout au long de l'étape avec à ses côtés Fabian Lurquin, le Français a coupé la ligne avec 4'04 d'avance sur un Fernando Alonso impeccable et premier du clan Toyota ce lundi. Orlando Terranova (Mini) a pris la troisième place de l'étape devant Giniel de Villiers (Toyota).

Perdant du jour, Sainz limite tout de même bien la casse en concédant moins de quatre minutes à Al-Attiyah et six minutes à Peterhansel, qui fait la bonne affaire en se rapprochant des deux hommes au classement général. Ils sont désormais regroupés en 13 minutes, pour un match à trois que l'on imagine bien continuer d'ici vendredi en vue de la victoire finale. Vainqueur du jour, Serradori est septième du général à 1h02 de Sainz.

Autos - Classement général provisoire après l'étape 8