Autos, Étape 3 - Chicherit crée la surprise, gros soucis pour Sainz

Après avoir quitté ce matin le blizzard d'Al-'Ula, les concurrents du Dakar ont rejoint Haïl sous la pluie, avec au passage la plus longue étape de ce début de Dakar, comptant 447 km de spéciale chronométrée sur un total de 669,15 km. Et c'est une journée qui a tourné à la faveur des outsiders dans la catégorie Autos, avec notamment la première victoire de Guerlain Chicherit et de son copilote Alex Winocq.

Le Français se trouvait déjà deuxième après le premier way point, derrière Yazeed Al-Rajhi et suivi par Henk Lategan. Carlos Sainz, lui, était alors quatrième avant que sa journée ne tourne au calvaire. L'Espagnol, leader du classement général depuis sa victoire dans la première étape, était encore totalement dans le coup à cet instant, dans un mouchoir de poche avec Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah, tous à moins d'une minute les uns des autres, mais la suite allait se révéler bien différente.

D'abord, la hiérarchie s'est peu à peu dessinée en faveur de Chicherit, qui s'est irrémédiablement détaché. Mais surtout, Sainz n'était pas dans son jour de chance puisqu'après avoir d'abord perdu du terrain − tout en se détachant cependant d'Al-Attiyah − il a été au cœur du véritable coup de théâtre du jour : un problème au niveau de sa roue arrière gauche qui l'a stoppé au kilomètre 213, l'obligeant à une séance de mécanique de plus d'une demi-heure dans le sable avant de réussir à résoudre le souci.

Al-Attiyah en a profité pour prendre 26 minutes d'avance sur l'Espagnol, qui n'avait toutefois pas dit son dernier mot : une fois son Audi RS Q e-tron E2 réparée, il a commencé à remonter dans le classement, se montrant même cinq minutes plus rapide que le Toyota Hilux #200 au kilomètre 288. Son calvaire n'était cependant pas terminé, puisque des problèmes lors d'un changement de roue après une crevaison lui ont encore coûté vingt minutes et l'ont fait plonger au-delà de la 30e place de la spéciale.

Loin de ces tracas, Guerlain Chicherit s'est imposé au volant de son Hunter préparé par Prodrive, à 3'26 de Henk Lategan sur une Toyota d'usine et plus de cinq minutes d'Orlando Terranova, troisième pour le team Bahrain Raid Xtreme. Une victoire d'étape qui "fait du bien" au pilote GCK parce qu'il avait "le moral dans les chaussettes" après avoir perdu énormément de temps hier. La lutte pour la quatrième place a été âpre entre Yazeed Al-Rajhi et Stéphane Peterhansel, et c'est finalement le Français qui a pu remonter alors que le Saoudien a glissé au cinquième rang.

La spéciale était encore longue pour beaucoup lorsque les organisateurs ont finalement décidé de la neutraliser au kilomètre 377 alors que l'orage sévissait sur la région, empêchant les hélicoptères assurant la sécurité de la course d'opérer correctement. Les concurrents encore en course ont alors pris un itinéraire alternatif pour rejoindre le bivouac et ils recevront un temps forfaitaire.

Au classement final du jour, Nasser Al Attiyah pointe à la 13e place, à plus de 20 minutes du vainqueur, cependant il a repris 30 minutes à Sainz et passe en tête. L'Espagnol, qui avait pris le départ ce matin avec un léger avantage de 2'12 sur son rival qatari, compte désormais 33 minutes de retard au classement général. Al-Rajhi, sur une Toyota préparée par Overdrive, est deuxième à 13'20 et Peterhansel hérite de la place de meilleur pilote Audi, à 20 minutes de la tête. Sainz quant à lui dégringole au huitième rang.

Pour Sébastien Loeb, cette troisième étape n'a pas non plus été une réussite. Déjà lourdement malmené par le terrain et touché par plusieurs crevaisons hier, le Français s'est classé 30e à 35 minutes du vainqueur du jour et n'a déjà plus d'espoir de victoire pour cette édition 2023. "Les jours se suivent… et se ressemblent", a expliqué Loeb. "Une nouvelle journée galère avec une bonne séance de mécanique dès le départ avant d’enchaîner jusqu’à l’arrivée."

Maintenant que les concurrents ont rejoint Haïl, ils vont disputer deux boucles dans la région ces prochains jours puis prendre la direction d'Ad-Dawadimi, au centre du pays, pour y disputer les deux spéciales les plus longues vendredi et samedi.

Classement général provisoire après l'Étape 3

Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 12h20'33 0'10 2 Y. Al-Rajhi Toyota +13'20 3 S. Peterhansel Audi +20'45 4 S. Vitse MD Optimus +24'53 5 B. Baragwanath Century +26'16 1'00 6 M. Serradori Century +27'19 7 G. De Villiers Toyota +32'08 2'00 8 C. Sainz Audi +33'11 9 L. Moraes Toyota +33'45 10 M. Prokop Ford +35'10