Petrucci a changé ses plans 2022 après "quelques soucis" avec KTM

Charger le lecteur audio

À 31 ans, Danilo Petrucci est en train de réaliser un tournant radical dans sa carrière. En perdant sa place chez Tech3 après une première année de contrat en 2021, c'est un chapitre de dix ans d'engagement en Grand Prix qui a pris fin pour le pilote italien, vainqueur deux fois avec Ducati. Même si son nouvel engagement avec KTM avait tourné court, il a conservé un lien avec le constructeur autrichien pour réaliser un de ses plus grands rêves, disputer le Dakar.

Ses débuts y ont été sensationnels. Malgré un objectif modeste, lui qui souhaitait avant tout acquérir de l'expérience durant cette édition 2022 avant de viser la victoire lors d'une deuxième participation, il a marqué les esprits. Plusieurs problèmes techniques et chutes ont compliqué sa quinzaine en Arabie saoudite, et son manque d'expérience en navigation en faisait sur le papier un outsider face aux habitués, pourtant il a régulièrement produit des performances remarquables et a même remporté une victoire d'étape.

Petrucci aurait souhaité participer dans la foulée au reste du Championnat du monde de Rallye-raid estampillé par la FIM, dont le Dakar était la première manche. Il va pourtant changer de cap à nouveau et rejoindre le MotoAmerica, championnat américain de Superbike, pour y courir au guidon d'une Ducati. Il explique que des incompréhensions avec KTM l'ont poussé vers ce programme.

"Mon plan était de faire ce Dakar et ensuite tout le championnat de rallye-raid. Mais déjà avant le Dakar, on a eu quelques soucis avec KTM, on ne se comprenait pas vraiment", explique Danilo Petrucci à Motorsport.com. "Donc pour la première fois de ma carrière, je pense, j'ai eu besoin de penser d'abord au côté humain, à moi, et je me suis dit 'OK, je veux vivre une expérience et je veux essayer de vivre ailleurs'."

"Et surtout je souffre beaucoup du manque de dialogue avec KTM, avec l'usine, et je ne m'y attendais pas. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que je pourrais peut-être aller aux États-Unis et m'amuser, parce que mon objectif était de retrouver le bonheur de piloter une moto, et l'année dernière, en MotoGP, je n'ai pas [pris de plaisir]. C'est pour cela que j'ai choisi d'aller en rallye. Puis j'ai compris que rester avec KTM [pour faire] le championnat de rallye-raid [n'était pas une option]."

Danilo Petrucci sur le Dakar 2022

"J'ai donc dû regarder autour de moi et, immédiatement, j'ai été content que mes anciens patrons de Ducati insistent pour me reprendre. Et donc j'ai dit : 'OK, d'abord, d'un point de vue humain, je veux faire un Erasmus, vivre dans un autre endroit, vivre une expérience, m'amuser sans trop de pression et prendre du plaisir dans ce que j'aime le plus : piloter une moto'. À l'heure actuelle, c'est assurément le premier objectif. Au Dakar, l'essentiel c'est que je me suis vraiment amusé, à la fois sur la moto et en dehors. C'est mon premier objectif : monter sur la moto et ressentir du bonheur."

Je veux faire un Erasmus, vivre dans un autre endroit, vivre une expérience, m'amuser sans trop de pression et prendre du plaisir dans ce que j'aime le plus : piloter une moto. Danilo Petrucci

Le pilote italien est attendu sur la Ducati libéré par Loris Baz en fin d'année dernière, pour prendre la relève du Français dans un programme ambitieux qui a posé ses premiers jalons en 2021. Tout en indiquant que l'officialisation de son nouveau partenariat doit se faire dans les prochains jours, il confirme qu'il prendra part à un test début février en compagnie de certains pilotes WorldSBK, pour y piloter la Ducati Panigale V4 R.

"Ce n'est pas encore officiel", dit-il au sujet de son passage en MotoAmerica. "Je pense qu'on va tout régler dans les prochains jours. On n'a pas encore de programme pour l'avenir, mais l'info selon laquelle je ferai des essais à Portimão, en février, est déjà sortie. Je ne savais pas quel jour j'allais faire ces tests, je l'ai lu dans le journal et ils me l'ont dit, parce qu'ils me laissent d'abord relax pendant une semaine, pour que je récupère. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir recommencer à discuter et à planifier cela."

Bien qu'il s'apprête donc à retrouver les circuits, via les dérivées de la série avec lesquelles il a entamé sa carrière internationale, Danilo Petrucci ne tire pas un trait sur le Dakar, qu'il espère retrouver en 2023 avec ambition.

"Il est certain que ce sera une très bonne expérience. D'autant que, même si j'avais continué en rallye, j'aurais déménagé vers un endroit où j'aurais pu m'entraîner davantage avec la moto du Dakar. Et au final, cette offre est apparue et j'ai été heureux de la voir. Mais il est certain que je veux aussi faire le Dakar, alors peut-être qu'à la fin de l'année, je ferai le Rallye du Maroc et ensuite une bonne préparation pour le Dakar de l'année prochaine."